Il nuovo decreto sui rider mette tutti contro tutti

(Di martedì 1 ottobre 2019)di Glovo a Torino (Getty Images) Di certo c’è che al tavolo delle negoziazioni arrivanoscontenti. La norma sui, i fattorini che fanno consegne a domicilio per app come Glovo, Deliveroo o Uber Eats, che l’ex ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha varato in extremis, prima della caduta del primo governo Conte, è un boccone amaro. Non piace ai fattorini che avevano organizzato le prime protestele piattaforme, ai quali l’attuale inquilino della Farnesina aveva promesso tutele subito dopo il suo insediamento. Né piace alla fronda venuta alla ribalta negli ultimi giorni, che rivendica la massima flessibilità. Non piace, ça va sans dire, alle app stesse. Per la neoministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, far combaciarei pezzi del puzzle sarà tutt’altro che facile. Per correggere la rotta delDi Maio, l’ex senatrice del Movimento 5 Stelle ha proposto ...

