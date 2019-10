Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) In un'intervista al Corriere della Sera il viceministro dell'Economia Antonio, del Pd, conferma che le clausole di salvaguardia dell'Iva verranno completamente azzerate perché “così è scritto nella NaDef”, ovvero la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e finanza messo a punto nelle ultime ore dal governo. Certo, nella compagine si è litigato parecchio, ammette il viceministro di via XX Settembre, ma “se facciamo il confronto con le montagne russe dello scorso anno tra Lega e 5 Stelle, non c'è paragone”. Peròconferma che “ci sono delle differenze nella maggioranza” ma che tutti “siamo impegnati a comporre un quadro condiviso, con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti e abbassare la pressione fiscale”. Per cui, per esempio non ci saranno beni che potrebbero subire un incremento e passare ad un'aliquota più alta perché “in vista della prossima ...

fisco24_info : 'Il muro contro muro con l'Europa non funziona', dice Misiani: In un'intervista al Corriere della Sera il viceminis… - Agenzia_Italia : 'Il muro contro muro con l'Europa non funziona', dice Misiani #Lega #Pd - DemosuMarte : RT @formicola_g: Ho sognato di tribolazioni in un mondo buio e orrendo, ero sfinita, mi poggio contro un muro e vengo catturata da mille br… -