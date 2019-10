Il Ministro dell' Istruzione Fioramonti contrario al crocifisso nelle aule

Governo - Conte : “L’Iva non aumenterà”. Il Ministro dell’Economia Gualtieri : “Ecco come” : “Voglio confermare che abbiamo sterilizzato l’aumento dell’Iva. Ma non ci acContentiamo di questo“. Così in conferenza stampa Giuseppe Conte, dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanze, varato dal Consiglio dei ministri. E il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrati i numeri su cui si baserà la prossima legge di Bilancio. L'articolo Governo, Conte: ...

Di Maio : “Se Matteo Salvini non si beveva un mojito in più era ancora Ministro dell’Interno” : "Da Salvini pugnalata alle spalle, ha deciso lui di non essere più ministro dell'Interno" ha spiegato il ministro degli esteri nel corso dell'intervista a Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. . "C'è chi pensa al partito e chi al Paese e lui ha pensato al suo partito, è legittimo ma ora non può dire dall'opposizione che questo governo non sta facendo bene" ha aggiunto di Maio.Continua a leggere

Crozza è il Ministro dell’Economia Gualtieri : “Aumento dell’Iva - tassa sulle merendine?”. Le risposte con la chitarra sono uno spasso : Durante la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza diventa il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il “ministrello”, che a ogni domanda legata alla legge di Bilancio e alle iniziative del governo in materia economica risponde con la sua inseparabile chitarra (e un po’ di bossa nova). Live streaming, episodi completi e clip ...

Il Ministro Fioramonti a Trieste per l’inaugurazione della nuova nave oceanografica : “La ricerca e la scienza sono il segreto del successo” : “Oggi a Trieste ho avuto l’onore di inaugurare la nuova nave oceanografica da ricerca “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale, in occasione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto all’ottava edizione“: lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, ...

Matteo Salvini : "Meglio Greta Thunberg del Ministro dell'Ambiente - diamo il diritto di voto ai sedicenni" : "Preferirei avere Greta come ministro dell'Ambiente, il ministro italiano non vale Greta. Se uno pensa di tassare il gasolio per gli agricoltori vuol dire che non ha capito niente. Greta sarebbe più in grado di fare il ministro di qualche altro ministro". Matteo Salvini ha detto di stare con Greta T

"Vogliamo aumentare le buste paga" - dice Misiani - viceMinistro dell'Economia : "Vogliamo aumentare le buste paga e premiare le imprese che investono": lo ha detto Antonio Misiani, viceministro dell'Economia a Rai Radio1 (Radio anch'io). "La manovra si presenta come particolarmente impegnativa in relazione alle clausole di salvaguardia che mai erano state così alte" ha affermato aggiungendo che "questa una sfida enormemente impegnativa quasi il doppio di quella che aveva il governo precedente. Lo sforzo di ...

Razzismo - al via gli incontri tra il Ministro Spadafora e i rappresentanti dello sport italiano : Una situazione da prendere di petto quella del Razzismo. Vincenzo Spadafora, neoministro dello sport, ha definito “non accettabile” che in Italia si prosegua su questa linea e non si sia imparato niente. Purtroppo siamo indietro rispetto ad altri Paesi. Kessié, Lukaku, Dalbert, la situazione è sempre la stessa. Oggi è in programma un incontro tra Spadafora, Gravina e Miccichè, in cui la lotta al Razzismo è il primo punto ...

Se il Ministro dell’Istruzione giustifica gli alunni che marinano la scuola…così nascono i terrapiattisti : “Non ci sono più i giovani di una volta“; “Ai miei tempi non era così, oggi questi giovani sono allo sbando, senza valori, senza regole“. Sono solo due dei tanti modi di dire così talmente inflazionati da sembrare ormai privi di senso, se non assolutamente inutili. Eppure, come non utilizzarli in questo momento? Ecco i fatti. Accade che venerdì 27 settembre è prevista una manifestazione, FridaysForFuture, per ...

22enne piange lacrime di cristallo : “La mia vita è un inferno”. Il vice Ministro della Sanità : “Stiamo studiando il suo caso” : Una ragazza di 22 anni piange lacrime solide, di cristallo. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia, piange infatti ogni giorno fino a 50 lacrime solide e la sua vita, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli ...

Emma Marrone - dopo gli insulti Matteo Salvini rompe il silenzio : le parole dell’ex Ministro : Sono giorni difficili per Emma Marrone. La scoperta della malattia, il dolore, la paura. L’amore dei fan, che su tutte le piattaforme social e in tutti i modi le stanno dimostrando il loro affetto. Ma anche l’odio e la rabbia di tanti che la stanno prendendo di mira. Sui social sta girando infatti il post di un utente, che ha come immagine il simbolo della Lega, nel quale tuona: “Emma Marrone… impegnata a combattere la malattia… forse non avrà ...

A Live Non è la D'Urso doppia lite dell'ex Ministro degli Interni con Argento e Parietti : "Lei mi aveva promesso una camomilla dopo il suicidio del mio compagno, si ricorda?": appena si è accesa di rosso una delle cinque sfere del salotto domenicale di Canale 5, è apparsa una combattiva Asia Argento. La figlia del maestro dell'horror, Dario Argento, si è rivolta con parole forti a Matteo Salvini, ospite come lei in studio nella puntata di domenica 22 settembre di Live Non è la D'Urso. Tra l'attrice e l'ex ministro degli Interni c'era ...

Lega Serie A - in visita il vice Ministro dello sport cinese : Italia e Cina, un rapporto sempre più forte per il calcio italiano. Una deLegazione del mondo sportivo cinese, guidata da Du Zhaocai, vice ministro dello sport cinese, ha visitato oggi la sede della Lega Serie A incontrando il presidente Gaetano Micciché e l’amministratore deLegato Luigi De Siervo. Come riporta l’ANSA, ci sono stati colloqui e […] L'articolo Lega Serie A, in visita il vice ministro dello sport cinese è stato realizzato da ...

Il Ministro dell’Istruzione ha invitato le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato su Facebook di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, in programma in tutto il mondo per venerdì 27 settembre.

La circolare del Ministro dell'Istruzione : "Le assenze per lo sciopero per il clima sono giustificate" : Le assenze scolastiche dovute allo sciopero per clima sono giustificate, perché c’è in gioco il bene più essenziale: imparare a prendersi cura del mondo. È quanto stabilito dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha reso nota la sua decisione con un post su Facebook.“In accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associative impegnate nelle tematiche ...