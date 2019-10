Il forno a legna portatile che sforna una pizza al minuto

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) Preparare unain sessanta secondi? È possibile, colgiusto. Non quelli in muratura che solo alcuni possono permettersi di sfoggiare in casa, bensì con quellorealizzato da Ooni, azienda di Livingston (Regno Unito), che punta su un modello che impiega un soloper cuocere unafatta in casa. Dotato di una piastra di cottura in pietra da 15 millimetri per trattenere il calore e un sostegno rimovibile con serratura a scatto, Kanu è stato costruito in acciaio inox coibentato con fibra di ceramica e può raggiungere i 500 gradi nell’arco di quindici minuti. Oltre alla, nelche pesa 12 chili si possono cuocere anche carne, pesce e verdure. Sviluppato per consentirne l’uso ovunque in maniera quasi istantanea (più pazienza serve invece per far raffreddare il, prima di riporlo in auto), seguendo anche indicazioni e richieste dei clienti, ...

