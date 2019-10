Il Fausto Coppi ritrovato

Il Fausto Coppi recuperato : La sensazione è quella che si prova nel trovarsi su di una pedana dei tuffi, quando si è fermi, persi e concentrati a ripassare i movimenti e le tempistiche giuste per non sbagliare quei movimenti e quelle tempistiche che si conoscono a memoria, che sono state provate chissà quante centinaia di volt

Centenario della nascita di Fausto Coppi - “simbolo dello sport italiano” : Un “simbolo dello sport italiano negli anni della ricostruzione“: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce così Fausto Coppi, il fuoriclasse del ciclismo del quale oggi ricorre il Centenario della nascita. “Nasceva cento anni or sono Fausto Coppi, grande campione del ciclismo e simbolo dello sport italiano negli anni della ricostruzione. Le sue leggendarie imprese, le lunghe fughe solitarie, le vittorie al ...

Perché Fausto Coppi : Storia di un ciclista come nessun altro, le cui vittorie sono diventate romanzo, e del Perché diventò quello che è ancora oggi, un secolo dopo essere nato

Fausto Coppi - 100 anni va nasceva il ‘Campionissimo’ : dal Giro del ’40 al Tour del ’52 - cinque corse che lo hanno reso leggenda : Una struttura ossea e muscolare fragile, con un torace ampio e quasi snaturato che erano capaci di fondersi perfettamente sopra una bicicletta. Non a caso Gianni Brera lo descrisse come “un’invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta”. Una capacità polmonare da sette litri e mezzo (superiore alla norma) e una frequenza cardiaca da 34 battiti al minuto che esaltavano la sua resistenza sotto sforzo. ...

Cento sfumature di Fausto Coppi : Un profilo che sembra una montagna: salita dura quando è disteso, picchiata vorticosa quando è all’impiedi. Un profilo che è un naso prima di tutto, una punta che anticipa un volto, che scandaglia l’aria, che la trafigge come un avviso, una missione. Un naso antico e contadino, quasi fosse un aratro

Fausto Coppi - il centenario del Campionissimo : Fausto Coppi è qualcosa di più di un mito immortale dello sport: è un’icona, un nome indimenticabile, quasi un brand, familiare persino a chi non sa nulla della sua vita, eccetto che è stato un fuoriclasse del ciclismo. Nel centenario della sua nascita (e a quasi 60 anni dalla sua morte) il mondo delle bici celebra il «Campionissimo», nato il 15 settembre 1919 nell’Alessandrino, a Castellania, che da ...

Un uomo solo al comando : il mito di Fausto Coppi a 100 anni dalla nascita : Domani, 15 settembre 2019, ricorrerà il centesimo anniversario della nascita di Fausto Coppi e, per l'occasione, il consiglio regionale del Piemonte ha autorizzato la cittadina che diede i natali al campione, Castellania, in provincia di Alessandria, a cambiare il nome in Castellania Coppi. Nonostante ci abbia lasciato a soli 40 anni, il 2 gennaio 1960, l'airone, come era soprannominato, è e sarà sempre un'icona, una leggenda del ciclismo e ...

Coppi 100 - su Rai 2 lo speciale per i 100 anni di Fausto Coppi : Avrebbe compiuto 100 anni il 15 settembre Fausto Coppi, il così soprannominato Campionissimo nonché uno degli sportivi più famosi, amati ed apprezzati del nostro paese. E proprio in occasione del suo centesimo compleanno, questo tardo pomeriggio, su Rai 2, a partire dalle 18:50, potremo rivivere i suoi successi e la sua grande storia grazie al lungo speciale Coppi 100, che racconterà di alcuni dei momenti più salienti di quella che è stata la ...

Valentino Mazzola e Fausto Coppi : domenica il centenario di due eroi tragici dello sport italiano : Il 1919 non appartiene solo a Coppi e a Brera, il 26 gennaio di quell' anno, a Cassano d' Adda, città metropolitana di Milano, nasceva Valentino Mazzola, considerato da buona parte dell' opinione tecnica, forse il più grande calciatore italiano di sempre. Il primato se lo giocherebbe con Peppino Mea

Quando Fausto Coppi conquistò il mondo : Il 30 agosto 1953 Fausto Coppi conquistò a Lugano i Campionati del mondo di ciclismo. Era l'ultima grande corsa che gli rimaneva da vincere in carriera. Questo racconto (Iride) è tratto da "Alfabeto Fausto Coppi", il libro di Giovanni Battistuzzi e Gino Cervi (Ediciclo editore), che attraverso nov