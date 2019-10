Il cinema e le serie Infinity sulla TV con gli smart speaker Google e la tua voce

Una chirurga racconta cosa cinema e serie tv non hanno capito della chirurgia : Film e serie tv di successo ci hanno fatto credere, per anni, che dottori e chirurghi negli States fossero belli come George Clooney e Patrick Dempsey. Ma non solo: la sala operatoria e il pronto soccorso sono due luoghi in cui professionalità e competenza trionfano (quasi) sempre, non importa in che condizioni è arrivato il paziente. Molte dinamiche da film della serialità americana nelle emergency room sono però davvero surreali, se paragonate ...

Tv e cinema in lutto : l’attore Aron Eisenberg è morto a 50 anni. Indimenticabile il suo ruolo nell’amata serie : “Era un’anima intelligente, umile, divertente, empatica”, dice lei. “Cercava di vivere all’insegna dell’integrità e della verità. Mi ispirava (e mi ispira ancora) ad essere la migliore persona possibile, perché lui cercava sempre di vivere allo stesso modo”, con queste parole Malissa Longo ha annunciato la morte di Aron Eisenberg. Nell’agosto del 2015 ad Eisenberg era stata diagnosticata un’insufficienza renale e si era sottoposto pochi mesi ...

Mostra del cinema di Venezia - Paolo Sorrentino presenta “The New Pope” : pensavate che Jude Law abbandonasse la serie? : Dice che per lui girare per il Cinema o per la televisione non fa differenza. Eccolo, Paolo Sorrentino al Lido di Venezia per presentare due episodi della seconda stagione della “sua” serie tv The New Pope. Due episodi scelti accuratamente, il secondo e il settimo tra i nove, con tanto di riassunto della prima stagione ad inizio proiezione e altra sintesi degli episodi tra il 3 e il 6 prima di vedere il settimo. E non c’è che dire, per gli ...

Deadwood – il film - il 29 agosto su Sky Atlantic/cinema arriva il film che chiude la serie : Deadwood – Il film, dopo 13 anni dal finale della serie HBO, arriva il film sequel con Ian McShane e Timothy Olyphant. Su Sky Atlantic il 29 agosto. Dopo tre stagioni e una chiusura che non è mai stata accettata dai fan, Deadwood torna in tv con un film tv che fa da sequel alla serie dopo 13 anni dalla sua conclusione su HBO. Nella sua “carriera” televisiva Deadwood si è aggiudicata 8 Emmy Award e quest’anno il film è ...

«Friends» - per i suoi 25 anni la serie sbarca al cinema : Rientrato il rumor di un grande ritorno, destato da una battuta fraintesa di Jennifer Aniston, Friends non avrà un seguito in tv e noi continueremo a vederlo solo tra maratone in streaming o in dvd. Le cose vanno molto meglio ai fan statunitensi che per i 25 anni della serie tv possono rivedere parte delle avventure di Rachel, Monica, Chander & Co addirittura sul grande schermo. Per tre giorni (23 e 28 settembre e 2 ottobre) Friends, ...