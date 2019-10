Il cellulare le esplode vicino alla testa | ragazzina di 14 anni perde la vita

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019) Bisogna sempre ricordarsi di mettere il telefono in carica lontano de dal corpo, prima di addormentarsi. Questa è la triste storia di una ragazza che si era addormentata ascoltando la sua musica preferita alattaccatocorrente. Tanto è bastatobatteria del dispositivo perre sul cuscino e ucciderla. Così Alua Asetkyzy Abzalbek, una ragazza di Bastobe (Kazakistan) è morta a 14. L’adolescente ha perso lasul colpo, come riporta il Mirror. Un’altra, l’ennesima vittima, del telefono in carica. I familiari l’hanno ritrovata nel letto la mattina dopo. Quando hanno chiamato i soccorsi, era ormai troppo tardi. A causarne il decesso sarebbe stata la batteria dello smartphone surriscaldata, chendo avrebbe causato dletali al cervello. La polizia kazaka ha archiviato la morte di Alua come un tragico incidente domestico, ma non ha reso ...

