Il 7 Ottobre inizierà la grande rivoluzione ambientale in Costiera Amalfitana

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Inlapartirà dal territorio. Ben 60 Imprese che formano la Rete per lo Sviluppo Sostenibile e Turistico della, Lunedì 7regaleranno ben 5000 borracce in tritan agli studenti di tutte le scuole. La Rete è il braccio operativo del Distretto Turistico che al suo interno oltre a comprendere le 60 imprese, ha anche le 14 amministrazioni comunali dei paesi della. Non solo le borracce ma negli stessi minuti installeremo anche 20 case dell’acqua del sindaco. In questo modo i ragazzi non saranno costretti a portare a scuola, ogni giorno, le bottigliette di plastica usa e getta. La ricaduta per l’ambiente sarà importante: almeno 600.000 bottigliette di plastica usa e getta in meno ogni anno, 90.000 metri di plastica in meno da smaltire e addirittura 480.000 kg di CO2 non prodotte sempre ogni anno. Attraverso ...

adelphiedizioni : La visita non inizierà prima del 10 ottobre, ma se @guidotweet è d’accordo potete iniziare a mettervi in fila :)… - unilateranense : Si avvisa la Comunità Accademica Lateranense che dal 1 ottobre 2019, fino al 30 novembre 2019 inizierà in via speri… - Radio_Speaker : Sabrina Ganzer su Radio Company. La conduttrice inizierà ad ottobre la sua nuova avventura radiofonica sull'emitte… -