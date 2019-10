I migliori libri per salvare l' ambiente

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.La salvaguardia del pianeta è una vera e propria impresa, titanica, possiamo dire. Spesso però si fa l’errore di pensare che le azioni del singolo non abbiano alcuna ricaduta sull’. La verità è invece che i piccoli gesti quotidiani possono fare molto per il pianeta ma anche per noi stessi.Ma da dove cominciare? In La Casa Sostenibile (Slow Food Editore) Christine Liu autrice di EchoAge e del canale YouTube Simply by Christine condivide con i lettori le sue scelte di vita: arredamento minimal, alimentazione vegana, fibre naturali per gli abiti e ...

