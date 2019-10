I furti di farmaci salvavita | il nuovo business della criminalità

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Ogni mese razzie per 1,2 milioni di euro ine, ospedali e furgoni per il trasporto. I malviventi agiscono a volto coperto con tecniche paramilitari In Italia, il debito pubblico è elevato e le spesa sono cresciute esponenzialmente negli ultimo anni, ma gli sprechi sembrano aumentare. E fra le spese più elevate figurano quelle destinate all'acquisto dei, fondamentali per curare tumori, infezioni ed epatite C. Secondo quanto riporta la Verità, infatti, tra il 2016 e il 1018 sono stati spesi circa 18 miliardi di euro, per rifornire gli ospedali pubblici. Un'investimento più che legittimo, se non fosse poi che questi prodotti finiscano nelle tasche delle mafie. Ogni mese, infatti, il Sistema sanitario nazionale subisce danni per circa 1,2 milioni di euro e secondo i dati dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), quest'anno in tutta ...

edoardo77 : Furti medicinali in ospedale. Gemmato (FdI): “Apriamo riflessione sulla distribuzione diretta dei farmaci” -