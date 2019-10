Huawei e HONOR ufficializzano i tempi di rilascio delle beta basate su Android 10 | ecco

EMUI 10 e Android 10 passeranno dalle beta su tanti Huawei e HONOR : ecco le date ufficiali : tanti saranno gli smartphone Huawei e HONOR a ricevere Android 10 con le nuove EMUI 10 e Magic UI 3.0, e tanti passeranno da una fase beta, le cui date per quanto riguarda la Cina sono state annunciate proprio in queste ore. Andiamo a scoprire quando partiranno i programmi. I modelli che riceveranno Android 10 sono parecchi e alcune date sull’aggiornamento stabile sono già state diffuse durante IFA 2019; oggi il colosso cinese ha ...

EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR : La possibilità di registrarsi alla Beta di EMUI 10 è arrivata anche per i possessori di HONOR 20i, HONOR 10, Huawei Enjoy 9s e Huawei Maimang 6; al momento le registrazioni sono però aperte solo in Cina. L'articolo EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

La carica dei 33 : tempi beta EMUI 10 ufficiali per tanti Huawei e Honor : Questo mese di settembre non poteva chiudersi nel migliore dei modi con tutti i dettagli sulla beta EMUI 10 forniti dallo stesso produttore cinese e relativi a ben 33 esemplari del brand principale ma pure di quello Honor. Solo qualche ora fa, in effetti, l'azienda attraverso il suo canale EMUI su Weibo, il Twitter cinese, ha presentato un tabella di marcia serrata con la quale prevede di fornire gli aggiornamenti alla sua ampia fascia di ...

A grandi passi verso EMUI 10 : beta per 4 nuovi modelli Huawei e Honor : Le buone notizie sul fronte EMUI 10 non finiscono mai: il lavoro degli sviluppatori per aprire la fase di beta per l'interfaccia software continua di buona lena e dopo le novità del weekend, va presa in considerazione una nuova lista di 4 smartphone del brand Huawei come quello Honor per i quali l'update è più vicino che mai. Come ci comunica anche Huawei Central in queste ore, la fase di registrazione per la beta EMUI 10 è appena partita ...

Gli USA non dovrebbero concedere altre sospensioni a Huawei - intanto HONOR View20 riceve Magic UI 3.0 beta : Huawei non dovrebbe ottenere una terza sospensione del ban USA, intanto porterà Quick App sui Mate 30 e HONOR View20 riceve la Magic UI 3.0 beta. L'articolo Gli USA non dovrebbero concedere altre sospensioni a Huawei, intanto HONOR View20 riceve Magic UI 3.0 beta proviene da TuttoAndroid.

USB Driver per smartphone Huawei HONOR Download : Scarica i Driver USB Huawei Honor per Windows 10, 8, 7, XP e Vista guida uso smartphone dove scaricare usb Driver Huawei Honor per collegare il telefono al computer.

In arrivo le iscrizioni alla beta EMUI 10 per otto modelli Huawei e Honor in Europa : alcune istruzioni : Ancora novità importanti direttamente dal modo Huawei e Honor, in merito al rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10 per alcuni device destinati ad essere inclusi presto nel programma ufficiale del produttore asiatico. Un paio di giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo analizzato da vicino l'annuncio per otto nuovi smartphone, senza avere tra le mani informazioni specifiche sui tempi. Oggi 22 settembre, però, possiamo arricchire quel contributo ...

Huawei e HONOR cercano tester per la beta di EMUI 10 e Magic UI 3.0 per otto smartphone : Huawei e HONOR si preparano a rilasciare Android 10 per diversi smartphone e nelle scorse ore hanno dato il via alla registrazione per il relativo beta testing L'articolo Huawei e HONOR cercano tester per la beta di EMUI 10 e Magic UI 3.0 per otto smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ampio respiro per EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor : beta per 8 nuovi modelli dal 20 settembre : Arrivano novità importante ed attesissime oggi 20 settembre per diversi utenti che erano ansiosi di mettere le mani sulle beta di EMUI 10 per alcuni smartphone Huawei e Honor. Proprio quando sembrava ci fossero ritardi sulla tabella di marcia, soprattutto per quanto riguarda la serie Huawei Mate 20, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, è arrivato in queste ore un annuncio che cambia del tutto le carte in tavola. ...

Quasi trenta modelli Huawei e Honor riceveranno aggiornamenti trimestrali da questo momento : Ci sono finalmente delle informazioni che possiamo prendere in esame in questo periodo per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei o Honor non di ultimo grido e che, al contempo, vogliono comprendere quando riceveranno nuovi aggiornamenti software. Dopo aver preso in esame qualche problemino di troppo riguardante EMUI 10 per Huawei P30 nella giornata di ieri, auspicando che questo non comporti ritardi nella sua distribuzione su ...

Paura per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco : Con la disputa in atto tra Huawei e gli USA alcuni utenti convivono con la Paura che il proprio smartphone possa non ricevere gli aggiornamenti di sicurezza L'articolo Paura per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen - HONOR Play 3e e un misterioso smartphone Huawei : Scopriamo Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen, HONOR Play 3e e su un nuovo Smartphone Huawei con il Nuovissimo SoC HiSilicon Kirin 990. L'articolo Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen, HONOR Play 3e e un misterioso Smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Potenza illimitata per device Huawei o Honor con Kirin 990 ed EMUI 10 : nuovi punteggi GeekBench : Emergono delle indicazioni molto interessanti oggi 13 settembre, in merito ad un nuovo smartphone Huawei o Honor che a breve avremo modo di toccare con mano. Si tratta di un device dotato al momento del lancio sul mercato del processore Kirin 990 e dell'interfaccia associata ad EMUI 10. Un mix evidentemente in grado di fare la differenza, al netto di qualche problemino già emerso nelle ultime ore con Android 10 su Huawei P30, stando al primo ...

Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro - che sarà invece destinato a HONOR V30 : Secondo le ultime indiscrezioni Huawei Mate 30 e 30 Pro avranno un normale schermo a 60 Hz: i 90 Hz arriveranno solamente su HONOR V30. L'articolo Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro, che sarà invece destinato a HONOR V30 proviene da TuttoAndroid.