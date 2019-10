Hong Kong | manifestante colpito da un proiettile | in un video il momento in cui l’agente

Hong Kong - polizia spara al corteo : grave attivista colpito al torace VIDEO : Alta tensione a Hong Kong, dove la polizia avrebbe colpito al torace un attivista pro-democrazia dopo l'esplosione di spari a Hoi Pa Street, a Tsuen Wan. Lo riporta il South China Morning Post,...

La polizia spara - un ferito grave a Hong Kong : Ancora scontri tra manifestanti e polizia: colpi di avvertimento ad altezza d’uomo e idranti sulla folla

Hong Kong - spari sui manifestanti Un uomo colpito «in condizioni critiche» : Caos e almeno 15 feriti per le strade di Hong Kong, dove il corteo non autorizzato contro le celebrazioni cinesi si scontra con la repressione della polizia

Scontri Hong Kong : 15 feriti - uno è grave : 12.06 Le autorità sanitarie hanno riferito al South China Morning Post che 15 persone sono rimaste ferite negli Scontri di oggi a Hong Kong, una gravemente per un colpo d'arma da fuoco al torace. La persona ferita sarebbe ricoverata in condizioni critiche. In rete circola un video in cui si vede un uomo colpito a brevissima distanza.

Hong Kong - media : “Manifestante colpito al torace con un proiettile durante le proteste per i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese” : Spray al peperoncino, idranti e lacrimogeni. E un manifestante colpito al torace da un proiettile esploso, riportano i media locali, dalle forze di polizia. L’altra faccia delle celebrazioni per il 70esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese sono le proteste e gli scontri andati in scena a Hong Kong. che hanno costretto il governo a dichiarare “allerta rossa” e a evacuare il Parlamento. Tutto è iniziato quando gli ...

