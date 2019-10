Haber | Papaleo | Rubini | Veronesi | ecco i “Maledetti Amici Miei”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2019) Alessandro, Rocco, Sergioe Giovanni. Quattrodi lunga data che si mettono in gioco, raccontano aneddoti ed esperienze personali con autoironia, attraverso battute, monologhi, canzoni, ospiti, sketch. Lo show non a caso, si chiama "MaledettiMiei" (prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi), in onda su Rai2 in prima serata da giovedì 3 ottobre. Un format nuovo e originale secondo il direttore di rete Carlo Freccero che l'ha fortemente voluto. Giovanni: "Il programma è nato dalla nostrazia, siamo quattroveri, abbiamo iniziato a fare uno spettacolo teatrale per scherzo senza un testo, 'A ruota libera', lo abbiamo fatto per un po' di anni, poi Freccero che è pazzo, direttore di Rai2 ci ha portato in tv".Sette serate con una scenografia definita il borgo dell'zia, con i quattro che si ritrovano sui tetti e ...

