Governo | Sibilia | ‘stop aumento Iva e lotta evasione | cambieremo il Paese’

Governo - battaglia tra M5S sui vice. Duello Castelli-Buffagni al Mef. Fiano e Sibilia per il Viminale : L'obiettivo del premier Giuseppe Conte è chiudere anche la partita delle nomine dei sottosegretari in quarantotto ore. Possibile, ma non semplice. Anche perché non si può...

Governo : Sibilia - ‘esecutivo svolta può partire’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Il nuovo accordo per il Governo di svolta può partire. Da questo momento il Movimento 5 Stelle “¬si mette ancora più concentrato al lavoro per disinnescare aumento Iva, realizzare il salario minimo, il taglio parlamentari e meno tasse. Gli urlacci e le critiche di chi poteva fare e non ha fatto, li lasciamo agli altri. Noi proseguiamo a testa alta e con il sorriso”. Lo afferma Carlo ...

Governo - Sibilia (M5s) : “Voto su Rousseau? Spero che iscritti capiscano il nostro sforzo” : “Il voto su Rousseau fissato per domani? Mi auguro che i nostri iscritti capiscano lo sforzo che stiamo facendo”. Sono le parole di Carlo Sibilia, dopo l’incontro con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, che si espone per il sì all’avvio del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Contein riferimento alla votazione sulla piattaforma del M5s. L'articolo Governo, Sibilia (M5s): “Voto su Rousseau? Spero che iscritti capiscano ...

Crisi - Sibilia (M5S) : “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal Governo”. Morra : “Taglio parlamentari col Pd? Pensiamo al futuro” : Assemblea dei gruppi parlamentari M5s presieduta da Luigi Di Maio che evita le telecamere al suo ingresso a Montecitorio. Duro Sibilia: “Incomprensibile che dicano non c’è più il governo, non c’è più maggioranza, Conte ci fa schifo e stiano ancora seduti con il culo abbullonato sulle poltrone da ministri della Repubblica. Si dovrebbero dimettere tutti se sono coerenti”. Per Nicola Morra: “Ora è tempo di ragionare ...

Governo : Sibilia - ‘tagliamo parlamentari e vediamo chi fa politica dei no’ : Eoma, 9 ago. (AdnKronos) – “Ho il sentore che il vero problema sia la data del 9 settembre: la riduzione del numero dei parlamentari forse non è stata digerita. Fino ad ora tutti d’accordo, poi all’improvviso arrivano i no. Mi sa che qualcuno ha paura che manchino le poltrone per qualche partito”. Lo afferma Carlo Sibilia, esponente M5S e sottosegretario all’Interno, nel corso di una diretta ...

