Governo | Di Maio | ‘mantenuta promessa di non aumentare Iva’

Banca Etruria - Caporale contro risparmiatrice : “È stata risarcita dal Governo per il 78%. Perché fare becero populismo su Renzi e Di Maio?” : Scontro a L’Aria che Tira (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Antonello Caporale, e Patrizia Benvenuti, una risparmiatrice di Banca Etruria, partecipante alla manifestazione odierna indetta dal Comitato Vittime Salvabanche davanti al tribunale di Arezzo, dove si stava svolgendo l’ultima udienza del processo per il filone legato alle truffe. La risparmiatrice, che ha ottenuto dal governo 78mila euro e ne aspetta 22mila, ...

Def - vertice di Governo senza esito : da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Manovra - fallisce il vertice notturno di Governo : il patto Renzi-Di Maio che fa scricchiolare la maggioranza : Il governo sbanda. Paurosamente. Nella notte tra domenica e lunedì il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa sul Def. Ma quattro ore di fuoco non sono bastate: nessun intesa, nessun accordo. Al vertice convocato da Giuseppe Conte, hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto G

Governo - sulla manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Governo - Vespa sulla leadership di Di Maio : 'Trump assicurazione sulla vita di Conte' : Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale apparso su Quotidiano.net, ha provato ad analizzare alcuni scenari che si si verificano all'interno del nuovo Governo giallorosso. Il conduttore di Porta a Porta ha messo in rilievo come, in poco tempo, Giuseppe Conte sia passato dall'essere presidente del Governo considerato più a destra di tutti i tempi a quello che, oggi, viene invece etichettato come quello più a sinistra. Allo stesso modo ha messo in ...

Sondaggi - Conte appeso a Renzi : nel Governo conta più di Di Maio e Zingaretti : Italia Viva fa male sopratutto al Partito Democratico che si ridimensiona, calano anche i 5stelle, crolla +Europa che perde...

Taglio parlamentari il 7 ottobre. Di Maio “questo Governo taglia le poltrone” : Taglio parlamentari il 7 ottobre. Di Maio “questo governo taglia le poltrone” È un Di Maio raggiante, quello che si presenta in diretta Facebook da New York. È stata finalmente calendarizzata la proposta del Taglio dei parlamentari, a cui manca solo un ultimo passaggio. Ora, c’è una data: il 7 ottobre comincia la discussione. Il giorno dopo, si vota. Si specifica che manca ancora un accordo globale, anche se si tratta di piccolezze. Il ...

Taglio parlamentari - Di Maio : “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere il Governo” : “Oggi è una giornata importante perché da Roma mi arriva la notizia che è stata calendarizzato alla Camera per il 7 ottobre l’ultimo voto per il tagliare 345 parlamentari“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook da New York. “Manteniamo una promessa. Tagliamo le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere governo” L'articolo Taglio parlamentari, Di Maio: “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le ...

Taglio parlamentari - legge alla Camera il 7 ottobre. Di Maio : prima prova di fiducia del Governo : La legge per il Taglio parlamentari approderà in aula alla Camera il 7 ottobre. Sarà «la prima prova di fiducia di questo governo», ha detto il capo politico del Movimento 5...

Governo : nel M5S volano gli stracci - possibile un documento anti Di Maio : Le parole con cui il senatore Mario Michele Giarrusso, in un'intervista rilasciata all'Adnkronos, segnala l'opportunità che il capo politico del Movimento Cinque Stelle faccia un passo indietro rappresentano l'ennesima spia attraverso cui si avverte che, negli ambienti grillini, non si vive un momento facile o comunque di grande armonia. Il calo del consenso elettorale, testimoniato dalle ultime europee e dai sondaggi, rispetto alle politiche ...

Matteo Salvini come valanga che si abbatte sul nuovo Governo - una parola per tutti - “Conte mi odiava - a Di Maio non stavo simpatico” : Il leader della Lega si è abbattuto come una valanga contro il nuovo governo durante un’intervista rilasciata ieri sera a Skytg24. Matteo Salvini ha fatto intendere che i rapporti nel governo gialloverde durante i 14 mesi non erano proprio idilliaci. L’ex vice Presidente del Consiglio ha in particolare detto che “Conte lo odiava”, mentre “a Di Maio non stavo simpatico”. Prima di condividere qualsiasi azione di governo tra ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Con Salvini si buttò nelle gare di rutti ma perdeva sempre. Col Pd ora ha cambiato comunicazione” : “Di Maio? Col nuovo alleato, cioè il Pd, non ha più paura di essere cannibalizzato e ha cambiato completamente la sua comunicazione. Lo scorso anno, invece, era prigioniero di Salvini, tanto che, a un certo punto, cominciò a inseguirlo nelle gare di rutti che naturalmente perdeva, perché il più bravo di tutti in quelle era Salvini che le fa sin da piccolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della ...