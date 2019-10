Governo | Conte | “L’Iva non aumenterà” Il ministro dell’Economia Gualtieri | “Ecco come”

Governo - Conte : “Renzi? Non ha golden share. Tutti lavorino per i cittadini” : “Renzi è un esponente di una delle forze che sostengono il Governo, un attimo dopo il giuramento si è sfilato dando vita a dei gruppi autonomi. Non ho problemi a citarlo, ci confronteremo ogni volta che ce ne sarà bisogno. Ma quando si dice che Renzi ha una golden share, rispondo che la golden share ce l’ha anche il M5S, il Pd, Leu, Iv, ce l’hanno tutte le forze che sostengono il Governo. Vedete, ragionare di golden share è ...

Manovra - ecco il vero programma del Governo Conte bis : Dal taglio del cuneo fiscale alla rimodulazione del superticket sanitario, dal green new deal al family act: sono queste alcune delle principali misure che il governo annuncia di mettere in campo attraverso 23 diversi disegni di legge collegati alla legge di Bilancio. Una sorta di documento programmatico del Conte bis.Continua a leggere

Governo : Conte - ‘a partiti chiedo spirito di squadra’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “E’ chiaro” che gli esponenti di forze politiche “lavorano anche per incrementare il consenso, ma se diventa priorità rispetto all’obiettivo comune per i cittadini significa guardare a un interesse di parte, ci sono già passato. Io chiedo alle forze politiche quello che è normale: essere tutti concentrati e lavorare con spirito di squadra per lavorare a questo progetto ...

**Def : Conte - salario minimo in programma Governo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all’efficienza erga omnes dei contratti di lavoro collettivi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Def: Conte, salario minimo in programma governo** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Conte - ‘a partiti chiedo spirito di squadra’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “E’ chiaro” che gli esponenti di forze politiche “lavorano anche per incrementare il consenso, ma se diventa priorità rispetto all’obiettivo comune per i cittadini significa guardare a un interesse di parte, ci sono già passato. Io chiedo alle forze politiche quello che è normale: essere tutti concentrati e lavorare con spirito di squadra per lavorare a questo progetto ...

**Def : Conte - salario minimo in programma Governo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all’efficienza erga omnes dei contratti di lavoro collettivi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Def: Conte, salario minimo in programma governo** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte - ‘Renzi? Sbagliato ragionare in termini di golden share’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Renzi è un esponente di una delle forze che sostengono il Governo, un attimo dopo il giuramento si è sfilato” dando vita “a dei gruppi autonomi. Non ho problemi a citarlo, ci confronteremo ogni volta che ce ne sarà bisogno. Ma quando si dice che Renzi ha una golden share, rispondo che la golden share ce l’ha anche il M5S, il Pd, Leu, Iv, ce l’hanno tutte le forze che ...

Manovra - il Governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Governo : Conte ‘rivela’ a Skuola.net - ‘mai aperto un libro di matematica’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Filosofia, lettere, storia”. Il premier Giuseppe Conte ricorda le materie preferite da studente del liceo Classico a Skuola.net. E rivela di non aver “mai aperto un libro di matematica. Pur avendo buoni voti, non ho mai aperto un libro, Facevo gli esercizi al volo a fine lezione”. Voto di maturità? “Sessanta”. Da professore invece come di giudica? “Bisognerebbe ...

Governo - sulla manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del Governo nel green new deal | Dazi Usa? Ci farebbero male" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"

Governo - Vespa sulla leadership di Di Maio : 'Trump assicurazione sulla vita di Conte' : Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale apparso su Quotidiano.net, ha provato ad analizzare alcuni scenari che si si verificano all'interno del nuovo Governo giallorosso. Il conduttore di Porta a Porta ha messo in rilievo come, in poco tempo, Giuseppe Conte sia passato dall'essere presidente del Governo considerato più a destra di tutti i tempi a quello che, oggi, viene invece etichettato come quello più a sinistra. Allo stesso modo ha messo in ...

La proposta di Conte a Coldiretti : “Vi voglio alleati del Governo per un green new deal” : Il presidente del Consiglio è intervenuto al Villaggio di Coldiretti a Bologna, per il Parmigiano Day. Sull'ipotesi di applicare dazi ai prodotti Ue la Coldiretti ha ribadito: l'Italia sarebbe il paese più penalizzato. "Uema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni" dice il premier.Continua a leggere

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del Governo nel green new deal" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"