Gli errori culturali | ontologici e comunicativi del tortellino senza maiale

F1 - tutti Gli errori e i ritiri della Ferrari nel Mondiale 2019. Rimpianti infiniti : La Ferrari esce da Sochi con la grande consapevolezza di aver gettato al vento la possibilità di riscrivere la storia della propria stagione. Una prima parte di 2019 passata in enorme sofferenza per via di una SF90 che non riusciva a generare carico verticale e si trovava in evidente difficoltà con queste complicate nuove gomme Pirelli, difficili da mettere nella finestra ottimale di utilizzo. Un lungo calvario che ha vissuto i suoi due momenti ...

Vittorio Feltri - Gli auguri a Silvio Berlusconi : "Quanti errori - ma sei un grande" : Silvio Berlusconi compie oggi 83 anni, tanti eppure non sufficienti a immobilizzarlo sulla poltrona. È ancora talmente vivo che la magistratura, composta da gente perbene che spesso agisce male per divertirsi, ancora non ha smesso di accusarlo di tutto e di più, persino di aver tentato di uccidere

Gli errori del Napoli sul gol del Cagliari (non più in contropiede) : Il Napoli ha perso in casa contro il Cagliari. Tutti, tanti, noi compresi, si sono focalizzati sulle difficoltà che ha incontrato il Napoli nel convertire in reti le occasioni create. Mancanza di precisione, malasorte, bravura del portiere avversario. È anche successo altro. Il Napoli ha commesso una serie di errori nell’azione che ha portato al gol di Castro. Gol teoricamente in contropiede. Azione che è nata da una ripartenza della ...

SALARIO MINIMO/ E Gli altri errori da evitare per il nuovo Governo : Non è ancora chiaro cosa farà il Governo in tema di lavoro. Occorre però evitare errori, visto il rallentamento dell'economia

Casa infestata dai ragni : un nido di esemplari di falsa vedova nera terrorizza una famiGlia : Più di trenta ragni “falsa vedova nera”, tra cucina, soggiorno, camera da letto, e un’intera famiglia finisce all’ospedale. Kate Leverett, una signora di Norwich in Inghilterra, ha raccontato la sua storia ai tabloid britannici. La donna si è accorta casualmente della presenza degli aracnidi nella sua abitazione dopo che per un’intera giornata il prurito e gonfiore sulla natica dovuto ad una presunta puntura di insetto è diventato dolore ...

Giulia De Lellis parla deGli errori commessi in passato : lo sfogo : Giulia De Lellis fa mea culpa dopo il tradimento di Andrea Damante: “Mi sbagliavo” Il periodo post tradimento di Andrea Damante non è stato certamente semplice per Giulia De Lellis. Quest’ultima ha vissuto momenti di grande sconforto, perdendo fiducia nel prossimo, e non solo. Difatti la giovane influencer, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha rivelato che per un periodo ha pensato che non avrebbe avuto una ...

Risotto - come farlo bene e Gli errori da evitare : Un Risotto con quello che capita: era questa la prima versione di uno tra i primi piatti più amati della cucina italiana. Tutto è iniziato - ovviamente - con l'arrivo del riso dall'estremo oriente in Europa e in Italia, forse importato dai veneziani, o introdotto dagli arabi in Sicilia durante la colonizzazione dell’isola, oppure introdotto dagli spagnoli. Di certo c'è che fino al 1400 il riso era venduto ...

Inter - Asamoah : “Razzismo? Ogni volta Gli stessi errori. Vincere 4 partite non era semplice” : “I fatti di razzismo? Certamente dà fastidio, è da tanti anni che si sentono le stesse cose, Ogni volta si commettono e ripetono questi errori. L’Inter si sta impegnando tantissimo sotto questo punto di vista affinché queste cose non si ripetano”. E’ il pensiero di Asamoah riguardo i recenti episodi di razzismo. Eventi che hanno coinvolto il compagno di squadra Lukaku, un giocatore che ha sorpreso il centrocampista ...

Coppa del mondo di Rugby 2019 – L’Italia si prepara alla sfida col Canada - Benvenuti lancia la carica : “bisogna fare attenzione aGli errori” : Quattro anni dopo Leed ancora i nordamericani sulla strada dell’ItalRugby: gli azzurri si preparano alla sfida contro il Canada Riposo, controlli medici post-partita e giornata di trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby all’indomani dell’esordio nella Rugby World Cup 2019 colto a Osaka contro la Namibia. Messi in cassaforte cinque punti contro la formazione sudafricana, che valgono agli Azzurri guidati da Conor O’Shea il primo ...

Lazio-Parma - D’Aversa : “Affrontiamo una squadra forte. Gli errori di Karamoh? Fanno parte dell’età” : “La Lazio viene da due gare dove il risultato finale l’ha vista penalizzata, avendo perso sia contro la Spal che contro il Cluj in Europa League, ma credo che avesse il controllo di entrambe le gare”. Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, si aspetta tutt’altro che un avversario in difficoltà. “Alcune dinamiche possono influenzare il risultato finale, per noi è importante essere consapevoli del fatto ...

Inter - Lukaku ammette Gli errori : “non è stata una buona partita” : “Il primo tempo e’ stato molto difficile per noi: lo Slavia ha giocato con grande fisicita’. Negli ultimi 20 minuti abbiamo provato a fare gol ma non e’ stata una buona partita, innanzitutto perche’ non abbiamo vinto. Questa settimana dovremo lavorare ancora molto”. Sono le dichiarazioni di Romelu Lukaku ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga. L’attaccante belga ...

Scherma - Martina Batini : “Sogno Tokyo da mamma. Mondiali senza ori? Dobbiamo capire Gli errori” : Da Mara Navarria a Elisa Di Francisca, gli esempi in fondo li ha… in squadra e su diverse armi. Mamme atlete? Si può, eccome se si può. E lei, la nostra intervistata, ha fatto qualche lezione (blanda) anche con il pancione, un anno fa abbondante. Sia la friulana che la marchigiana di cui sopra, invece, sono state poi in grado di conquistare ori ‘pesanti’ dopo la maternità: la prima addirittura è arrivata al trionfo iridato ...

Milano - aggredisce militare con un taGliacarte al grido "Allah akbar" : indaga l'antiterrorismo : Ha aggredito un militare davanti alla Stazione Centrale di Milano, sferrangogli due colpi di tagliacarte e ferendolo al collo. E mentre veniva bloccato dai carabinieri Mahamad Fathe, 23enne yemenita,...

Terrorismo - Gli Usa confermano la morte del fiGlio di Osama bin Laden : Gli Stati Uniti hanno ufficializzato la morte di Hamza bin Laden, esponente di “alto rango” dell’organizzazione terroristica al-Qaeda e figlio di Osama bin Laden. La notizia era trapelata da fonti militari Usa già a fine luglio, ma la casa Bianca non aveva mai confermato ufficialmente. “L’uccisione di Hamza bin Laden“, avvenuta a seguito di un’operazione anti Terrorismo nella zona compresa tra ...