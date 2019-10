Gli adolescenti italiani sono sedentari e bevono troppo Il 43% dei 15enni ha fatto binge

Giovani e salute : buone le relazioni sociali deGli adolescenti italiani ma difettano sui comportamenti salutari : Gli adolescenti italiani hanno un’alta percezione della loro qualità di vita, anche se le loro abitudini non sono poi così corrette. Dal 20 al 30% degli studenti tra 11 e 15 anni, infatti, non fa la prima colazione nei giorni di scuola, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno e meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria, come raccomandato dall’Oms, mentre un quarto di loro supera le due ...

«Euphoria» parla (davvero) dei problemi deGli adolescenti di oggi? : EuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaEuphoriaIl dubbio si insinua quasi subito, il tempo di assistere alla schiuma bianca che compare intorno alla bocca di chi è in overdose e a una scena di sesso fra una ragazzina transgender e un uomo di trent’anni più grande: siamo sicuri che i problemi dei protagonisti di Euphoria siano gli stessi degli adolescenti del mondo reale? È questa, non tanto la ...

"L'amore non ostacola la crescita deGli adolescenti. L'amore fa parte della nostra cultura" : Il “tempo delle mele”, l’amore ingenuo e puro dell’età adolescenziale, fa male. A dirlo è uno studio degli psicologi dell’Università della Georgia, in una ricerca appena pubblicata sul Journal of School Health. Secondo i ricercatori innamorarsi durante l’età adolescenziale peggiora i risultati scolastici, aumenta il rischio di depressione e di tristezza e soprattutto non favorisce ...

Di nuovo sul sesso - Gli adolescenti e qualche ricordo d’Italia : Qualcuno, riguardo all’articolo sulla ipersessualizzazione delle minorenni sollevato da Fabio “che tempi signora mia” Volo, mi ha fatto notare che i testi citati avevano un target adulto, non minore. Cioè gli adolescenti non avevano (se non in minima parte) modo di leggere Nabokov, De Sade o Apollinaire. In parte è vero, agli adolescenti certe letture venivano proibite e proprio per questo ci si fiondavano. Ma anche togliendole dagli ...

I taGli sulle braccia e quel vuoto esistenziale. È allarme autolesionismo tra Gli adolescenti : Gioia Locati Se ne parla in un documentario presentato ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma C'è Ana, 18 anni. Che non sa dare un nome al proprio male di vivere e comincia a tagliarsi. Immaginiamo i polsi, le braccia e poi anche la gambe, quei centimetri quadrati di pelle che si possono nascondere. Dice: «Ero curiosa di provare. Poi è stato come se il malessere uscisse fuori». Erika, anche lei diciottenne, faceva fatica a ...

TaGli su DPlay tre adolescenti raccontano le storie di autolesionismo : Tagli su DPlay Plus dal 10 settembre in anteprima streaming, a Ottobre su Real Time. In occasione della giornata per la prevenzione al suicidio Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. In occasione della Giornata mondiale ...

Ricerca : neGli adolescenti le reti del cervello si sviluppano in modo diverso tra lui e lei : Avere a che fare con un figlio in piena pubertà può essere estenuante, tra altalene umorali e ansie improvvise. Ora gli scienziati hanno scoperto che le reti cerebrali si sviluppano in modo diverso nei maschi e nelle femmine durante la pubertà: i ragazzi mostrano un aumento della connettività in alcune aree del cervello, mentre per le ragazze accade il contrario. E’ quanto emerge da uno studio americano presentato al Congresso ...

Milano. Tutte le azioni del Comune per Gli adolescenti in difficoltà : Sportelli, progetti, laboratori, percorsi educativi e di orientamento. Sono molteplici gli interventi che il Comune di Milano mette in campo

Allarme smartphone tra Gli adolescenti : i danni silenziosi che causano sono irreversibili : Sembra scontato ma è necessario ribadirlo perché sta diventando una vera e propria emergenza: l’uso prolungato del cellulare può causare disturbi soprattutto agli adolescenti. Secondo i risultati di recenti studi lo smartphone viene usato in media 5 ore al giorno. “Questo uso intensifica – spiega Giovanni Battista Tura, responsabile di Psichiatria dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia – l’accelerazione fra ...

Teen Choice Awards 2019 : Avengers : Endgame e Riverdale tra i più amati daGli adolescenti : Teen Choice Awards 2019 i vincitori tra cinema e serie tv: Avengers: Endgame, Riverdale, Taylor Swift i più amati da ragazze e ragazzi Trasmessi in diretta su Fox direttamente dalla spiaggia di Hermosa Beach in California, sono stati consegnati ieri sera i Teen Choice Awards 2019 i premi degli adolescenti dedicati a cinema, tv, musica e sport. Oltre 55 milioni di voti hanno permesso a Disney e Marvel di dominare la serata con Avengers: Endgame, ...