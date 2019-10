Giuseppe Conte | il sospetto su Matteo Renzi e Luigi Di Maio | Così facciamo poca

"Mai aperto un libro di matematica" - rivela Giuseppe Conte : Come ero da professore? "Spero che mi si riconosca di essere sempre stato rispettoso della persona. I voti? Non regalavo nulla, ma senza mai penalizzare gli studenti". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a 'Skuola.net'. Il premier rivela di avere avuto il massimo dei voti alla maturità al liceo classico. "Tra le materie più amate filosofia e storia", aggiunge il presidente del Consiglio. "Chiedo venia ai miei professori di ...

Giuseppe Conte : “dubito ci sia diritto alla morte”. Polemica coi laici : Giuseppe Conte: “dubito ci sia diritto alla morte”. Polemica coi laici si è limitato a esprimere a titolo personale la propria opinione alla kermesse annuale organizzata dal giornale digitale Affaritaliani.it è ospite niente meno che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier si è concesso a una lunga intervista, nella piazza brindisina di Ceglie Messapica. Tra gli argomenti più controversi toccati durante l’intervento ...

Manovra - Paolo Becchi contro Giuseppe Conte : "La presa per il cu*** è sempre la stessa" : "Fatemi capire: questo governo è nato per evitare l'aumento dell'IVA e ora l'aumentano dicendo che la cambiano. Cambiano tante cose, ma la presa per il c**o è sempre la stessa". Paolo Becchi commenta così la Manovra finanziaria del governo giallo-rosso, che però, a detta di Giuseppe Conte, "avrebbe

Giuseppe Conte annuncia : "Trovati 23 miliardi - niente aumento Iva". Promesse su bollette e stipendi : niente aumento dell'Iva, riduzione di quella delle bollette, carte di credito a costo zero, più soldi in busta paga. Giuseppe Conte dice: "Ci sto lavorando". Ma una notizia, "bella", è già una certezza, assicura il premier: "Sterilizziamo l'incremento dell'Iva, neutralizziamo le clausole di salvagua

Giuseppe Conte ora è un modello : di destra - di sinistra. E di niente : Lo stile trasformista del premier dilaga, come una maschera. Cloni del fu avvocato del popolo stanno invadendo la politica, ad ogni livello, nelle città, nelle regioni, nei ministeri. Tra abbracci, selfie e approssimazioni. L'originale, intanto, trotta per palcoscenicii rasentando l'ubiquità Ora anche gli elettori del Pd amano Giuseppe Conte"

Giuseppe Conte - il sospetto sull'endorsement per il Mattarella-bis al Colle : un'auto-candidatura? : Un legittimo sospetto su Giuseppe Conte, avanzato sulle colonne de La Stampa da Ugo Magri. Si parla delle parole del premier su Sergio Mattarella. L'altra sera, infatti, Conte si è augurato un secondo mandato per l'attuale inquilino del Colle. "Quale prossimo capo dello Stato vorrei una personalità

Giuseppe Conte - immigrazione : cosa non torna nel suo annuncio sul patto di Malta : Fatto fuori Matteo Salvini, il nuovo governo giallorosso non ha comunque perso il vezzo degli annunci reboanti. In questa fase forse ancora più attento a cercare consenso via social piuttosto che a risolvere i problemi. Dimostrazione ne è la fretta con cui si è voluto definire "storico" l' accordo-f

Anna Falchi pazza di Giuseppe Conte : 'Lo trovo molto charmant' : Nel corso di un intervento dello scorso 27 settembre, ai microfoni della trasmissione Un giorno da pecora andata in onda su Rai Radio 1, la modella e showgirl Anna Falchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sui due volti politici più discussi del momento, parliamo di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Anna Falchi agli speaker di Un giorno da pecora non ha nascosto di essere stata in passato una fedele estimatrice del leader della Lega del quale si ...

Giuseppe Conte - Bruno Vespa rivela : "L'endorsement di Donald Trump è un'assicurazione sulla vita" : Sono due i personaggi al centro del fondo di Bruno Vespa pubblicato su Il Giorno di sabato 28 settembre: Luigi Di Maio (per le sue difficoltà nel M5s) e Giuseppe Conte, il quale "sta vivendo una sua fortunata seconda stagione politica". Il conduttore di Porta a Porta sottolinea come "quel che è camb

Giuseppe Conte : "I dazi Usa ci farebbero molto male" : I dazi Usa preoccupano Conte. Dal palco del Villaggio Coldiretti a Bologna per il Parmigiano Day il premier ammette che se fossero applicati su prodotti Ue farebbero “molto male”. A breve il Wto si pronuncerà proprio a questo proposito: “Aspettiamo, credo si tratti di qualche giorno, la risposta dell’arbitrato Wto sulla decisione degli Stati Uniti di applicare dazi a prodotti Ue. Quella decisione ci farebbe molto ...

Dritto e Rovescio - Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte. «E in Umbria vogliamo fare la differenza» : Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte. A Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia parla del premier, commentando il fatto che Conte alla...

Giuseppe Conte visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica : la presentazione dell'esoscheletro : Alla vigilia di San Raffaele, arcangelo a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il Presidio ospedaliero ad alta specialità di Ceglie Messapica, la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolinea anche un anniversario importante a chiusura del 2019: i primi venti anni di attività al

Dritto e Rovescio - Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte e non riesce a smettere : Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte. A Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia parla del premier, commentando il fatto che Conte alla...

Matteo Salvini ora vuole chiarimenti sul passato di Giuseppe Conte : L'ex ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini annuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare per far luce sul "passato" dell'attuale capo del governo Giuseppe Conte: "Vediamo se ora si degnerà di rispondere agli italiani o se cercherà protezione in Europa".Continua a leggere