Giulio Regeni | Roberto Fico attacca l’Egitto | “È un Paese che possiamo dichiarare non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) “L’Egitto è uncheufficialmentenon sicuro perché i diritti che la nostra Costituzione ci dà non sono garantiti”. Il presidente della Camera,, torna a parlare di Egitto e die lo fa con toni duri durante la sua Lectio magistralis nell’Aula Magna dell’Università di Trieste, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico del liceo classico Petrarca, dove studiò il ricercatore italiano trovato morto alla periferia del Cairo il 3 febbraio 2016. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha ribadito che è necessario continuare a chiedere verità per il giovane italiano, mettendo sul tavolo anche la possibilità di un nuovo ritiro dell’ambasciatore, come già proposto a giugno: “Non si può pensare che questa cosa vada a finire in un cassetto degli archivi egiziani. Il nostro Stato deve pretendere verità a ...

