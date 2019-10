Giovani e salute | buone le relazioni sociali degli adolescenti italiani ma difettano sui

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Glihanno un’alta percezione della loro qualità di vita, anche se le loro abitudini non sono poi così corrette. Dal 20 al 30%studenti tra 11 e 15 anni, infatti, non fa la prima colazione nei giorni di scuola, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno e meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria, come raccomandato dall’Oms, mentre un quarto di loro supera le due ore al giorno (il massimo raccomandato) davanti ad uno schermo. La fotografia a tutto tondo dei comportamentiè stata scattata dalla rilevazione 2018 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alladei ragazzi in età scolare), promosso dal Ministero della/CCM (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie), coordinato dall’Istituto ...

