Giorgia Meloni sta con la Lega | Sì al presidenzialismo | mai più Romano Prodi al

Lorenzo Fioramonti : "Via il crocifisso dalle scuole". Giorgia Meloni : "Questo è peggio di Danilo Toninelli" : "Penso ovviamente a una visione della scuola laica e che dia spazio a tutti i modi di pensare. Meglio appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione" piuttosto del "crocifisso". Lorenzo Fioramonti, intervistato a Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica di Rai

Giorgia Meloni contro il governo : "Chi sono i veri evasori fiscali" : "sono favorevole a non mettere limiti all'uso del contante come in Germania e Austria", dice Giorgia Meloni in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. La leader di Fratelli d'Italia è intervenuta sull'uso del contante e sul tema dell'evasione fiscale: "La vera evasione fiscale non

Giorgia Meloni svela la strategia : "Guardo i delusi M5s e di sinistra" - nel mirino c'è il Pd : Nulla è impossibile, per Giorgia Meloni, i cui Fratelli d'Italia vengono dati sempre più in alto nei sondaggi. In un'intervista al Corriere della Sera, propone una nuova organizzazione delle opposizioni, in modo da evitare che non sia solo protesta, ma anche proposta. "Ben venga il tavolo per coordi

Sondaggio Pagnoncelli - Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia vicini al 10% : prosegue l'ascesa : Linea chiara, sempre all'opposizione senza indugi e senza errori, ora la raccolta firme contro la cittadinanza automatica agli immigrati. E gli effetti, per Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia, si vedono. Già, perché il Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli del sabato sul Corriere della Sera, o

Dritto e Rovescio - Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte. «E in Umbria vogliamo fare la differenza» : Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte. A Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia parla del premier, commentando il fatto che Conte alla...

Dritto e Rovescio - Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte e non riesce a smettere : Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte. A Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia parla del premier, commentando il fatto che Conte alla...

Giorgia Meloni - raccolta firme contro la cittadinanza automatica : "Mattarella fermi questo scempio" : "Il governo giallo-rosso ancora non ha capito se riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'Iva dal primo gennaio 2020, in compenso è occupato a mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati". A puntare il dito contro Pd e M5s è Gi

Sondaggio Pagnoncelli : Matteo Renzi boom - quanti punti mangia al Pd. Crolla la Lega di Salvini - Giorgia Meloni fa il botto : Cambiano le intenzioni di voto - sottolinea il consueto Sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere - soprattutto per la nascita di Italia Viva, la nuova formazione di Renzi, stimata intorno al 4.8%. Il Pd è quello che ne esce più ridimensionato: oggi è infatti al 19,5%. I punti persi sono dovuti sos

Giorgia Meloni attacca Matteo Renzi : "Lui femminista? Intanto l'unica leader di partito donna sono io" : "Il primo partito femminista? Come no... Pensato da Matteo Renzi, fondato da Renzi e guidato da Renzi che sceglie e nomina le donne nel partito". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter fa notare al leader di Italia Viva che saranno pure "tutti femministi i partiti di sinistra

Giorgia Meloni spazza via la sinistra : "Immigrati - stupri in aumento e Bibbiano - quello che non si può dire" : "L'impennata della violenza sulle donne è anche figlia dell'aumento dell'immigrazione indiscriminata". È durissima Giorgia Meloni, che ha chiuso dal palco dell'Isola Tiberina a Roma Atreju, l'edizione 2019 della festa di Fratelli d'Italia. La leader FdI cita una serie di cose che "non si possono dir

Giorgia Meloni - allarme rosso : "Così governerà sempre la sinistra". La risposta : "La casa dei patrioti" : "Il 19 ottobre saremo tutti in piazza San Giovanni" con la Lega, per una manifestazione "contro questo governo". Ma Giorgia Meloni dal palco di Atreju per la chiusura della kermesse romana di Fratelli d'Italia, non si fermerà qui: "Sabato 30 novembre noi faremo un grande evento programmatico che chi

Giorgia Meloni - euro-golpe contro Salvini : "Sassoli nemico degli italiani - ribaltone nato a Strasburgo" : "Un nemico degli italiani". Giorgia Meloni ad alzo zero con David Sassoli, il presidente (del Pd) dell'Europarlamento. Insieme a Paolo Gentiloni, è uno dei due connazionali ai vertici delle nomine Ue, ma dal palco di Atreju la leader di Fratelli d'Italia tuona: "Di gente così non abbiamo bisogno". L

Giorgia Meloni spietata - prima ospita Conte poi lo sbugiarda : "Non sarà mai uno statista - è un maggiordomo" : Sabato cortese, domenica spietata. Giorgia Meloni chiude Atreju, la festa di Fratelli d'Italia all'Isola Tiberina di Roma, svelando la vera identità di Giuseppe Conte, ospite qualche ora prima della kermesse. "Lo ringrazio umanamente per essere venuto qui, anche se lo avevamo invitato quando era pre

Giorgia Meloni - la sfida a Salvini e Meloni : "Cosa dovete firmare se volete essere alleati di FdI" : Un "patto anti-inciuci". Dal palco di Atreju, Giorgia Meloni lancia la sfida a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Chi vuole essere nostro alleato firmi un patto anti-inciucio e si impegni a rimanere in questa metà campo, basta ambiguità". Riferimento alla Lega, che nel 2018 ottenne la vittoria rel