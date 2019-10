Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | le convocate dell’Italia ai raggi X Giorgia Villa

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’Italia vuole essere assoluta protagonista aidiche si disputano a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, il quintetto femminile va a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha tutte le carte in regola per completare la missione. Conosciamo più da vicino le azzurre che scenderanno in pedana sabato 5 ottobre (ore 09.00) nel turno di qualificazione, il gruppo è formato dalle quattro Fate (classe 2003, sono tutte all’esordio iridato) e da Desiree Carofiglio (classe 2000, secondo Mondiale in carriera) mentre Martina Maggio sarà la riserva.– La capitana per carisma, grinta, personalità. La 16enne bergamasca ha dominato tra le under 16 vincendo l’all-around agli Europei juniores e alle Olimpiadi Giovanili nella passata stagione, questa primavera non è riuscita a esprimersi al meglio agli Europei ...

