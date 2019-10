Gianna Nannini | Ho provato tutte le droghe | tranne l' eroina Alla parola ' gay'

Annunciato il nuovo singolo di Gianna Nannini - La Differenza anticipa il prossimo album : Il nuovo singolo di Gianna Nannini è La Differenza. La rocker senese parte immediatamente con la title track della sua prossima prova su lunga distanza, con l'album già in pre-order e atteso per il 15 novembre. Per riempire l'attesa in vista del rilascio del singolo, l'artista ha anche lanciato un'iniziativa con la quale ha coinvolto i fan, chiamati a postare la loro idea di Differenza, in modo da essere poi condivisi sui canali social di ...

Gianna Nannini - il 15 novembre esce La differenza : Uscira' il 15 novembre il nuovo album di inediti di Gianna Nannini "La differenza" (Sony Music). Il disco arriva a distanza di due anni da "Amore gigante". In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi e' affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di realizzare il suo nuovo album nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, nel regno dell'analogico, sede di grandi produzioni artistiche ...

Premio Tenco 2019 a Gianna Nannini - con Pino Donaggio e Franco Fabbri : Premio Tenco 2019 a Gianna Nannini. Questa è la notizia arrivata nelle ore scorse, con il nome della rocker senese che si affianca a quello di Pino Donaggio e Franco Fabbri, che sarà insignito del riconoscimento come operatore culturale. Come di consueto, la cerimonia di premiazione si terrà sul palco del Teatro Ariston nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre nell'ambito della Rassegna della Canzone d'Autore, con la prima tornata che sarà ...

Techetechetè/ Da Gianna Nannini ad Elisa e Laura Pausini - "Ah - l'amore" tema di oggi : Ecco le anticipazioni della puntata di Techetechetè in onda nell'access prima time della rete ammiraglia di Casa Rai, la lista dei protagonisti di oggi.

Gianna Nannini : in autunno il nuovo album made in Nashville : Il 15 novembre esce “La differenza”, il nuovo atteso album di inediti di Gianna Nannini. È il diciannovesimo album in studio della rocker italiana per antonomasia, che arriva a distanza di due anni da “Amore gigante”. In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di realizzare “La differenza” (Sony Music) nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, ...

Paura in mare per Gianna Nannini è stata punta da una medusa viola : Gianna Nannini in questi giorni si rilassa al mare, ma mentre si trovava in acqua è stata punta da una medusa viola è tra le più urticanti. La Nannini ha voluto raccontare il fatto, la medusa pare che l’abbia colpita sul volto che prima di poterlo rivedere, sarà necessario attendere qualche giorno. Il motivo? Sembra infatti che il morso della medusa viola abbia lasciato delle conseguenze piuttosto pesanti sul volto dell’artista che nelle ...

