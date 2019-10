Gianna Nannini agli esordi | «Mi facevo rubare l’autoradio per incassare i soldi

Gianna Nannini rivela la dipendenza da cocaina - superata molti anni fa : “Me la portavano come un panino” : Gianna Nannini rivela la dipendenza da cocaina, dalla quale è uscita molti anni fa. L'artista senese si è raccontata a Vanity Fair a qualche giorno dal rilascio di La Differenza, nuovo album di inediti dal quale rilascerà presto il singolo di lancio. "Tranne l’eroina, le ho provate tutte. Dalla cocaina, per un po’ di tempo, quasi quarant’anni fa, sono stata dipendente. Ero a Londra e ce la portavano in studio con la stessa semplicità con cui ...

Gianna Nannini : “Sono stata dipendente dalla cocaina : me la portavano come fosse un panino. L’amore? Non amo le definizioni : alla parola “gay” preferisco “frocio”” : Gianna Nannini si racconta. E come sempre lo fa in modo sincero. “Tranne l’eroina, le ho provate tutte. dalla cocaina, per un po’ di tempo, quasi quarant’anni fa, sono stata dipendente. Ero a Londra e ce la portavano in studio con la stessa semplicità con cui oggi ti consegnerebbero un panino”, ha detto la cantante a Vanity Fair. Il momento in cui ha deciso di smettere? “Non stavo mai senza cocaina, ci viaggiavo, ero del tutto ...

Annunciato il nuovo singolo di Gianna Nannini - La Differenza anticipa il prossimo album : Il nuovo singolo di Gianna Nannini è La Differenza. La rocker senese parte immediatamente con la title track della sua prossima prova su lunga distanza, con l'album già in pre-order e atteso per il 15 novembre. Per riempire l'attesa in vista del rilascio del singolo, l'artista ha anche lanciato un'iniziativa con la quale ha coinvolto i fan, chiamati a postare la loro idea di Differenza, in modo da essere poi condivisi sui canali social di ...

Premio Tenco 2019 a Gianna Nannini - con Pino Donaggio e Franco Fabbri : Premio Tenco 2019 a Gianna Nannini. Questa è la notizia arrivata nelle ore scorse, con il nome della rocker senese che si affianca a quello di Pino Donaggio e Franco Fabbri, che sarà insignito del riconoscimento come operatore culturale. Come di consueto, la cerimonia di premiazione si terrà sul palco del Teatro Ariston nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre nell'ambito della Rassegna della Canzone d'Autore, con la prima tornata che sarà ...

Techetechetè/ Da Gianna Nannini ad Elisa e Laura Pausini - "Ah - l'amore" tema di oggi : Ecco le anticipazioni della puntata di Techetechetè in onda nell'access prima time della rete ammiraglia di Casa Rai, la lista dei protagonisti di oggi.