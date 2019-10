Genova | nuovo ponte | il “varo” del primo impalcato GALLERY

A Genova il varo del primo impalcato del nuovo ponte : È iniziata la cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo Viadotto Polcevera e l’Inaugurazione dello ‘Spazio ponte’ a Porta Siberia. All’evento è presente anche il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti, gli ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, e di Fincantieri Giuseppe Bono, le ...

Nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

Genova - nuovo Viadotto Polcevera : oggi il varo del primo impalcato : oggi a Genova la cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo Viadotto Polcevera e l’Inaugurazione dello ‘Spazio Ponte’ a Porta Siberia. Alla cerimonia sono attesi il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti, gli ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, e di Fincantieri Giuseppe Bono, le società che hanno ...

Genova : il nuovo ponte prende forma - martedì il primo impalcato : Il 1° ottobre il nuovo ponte di Genova inizierà a prendere forma: è in programma martedì la cerimonia del varo in quota del primo impalcato del viadotto, una struttura lunga 50 metri, alta quasi 5, larga 26 e che ricorda la carena di una nave. Saranno presenti il premier Giuseppe Conte, il Ministro Paola De Micheli, l’architetto Renzo Piano, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, gli Ad di Salini Impregilo e di ...

Genova - il Governatore Toti : “Il nuovo ponte sarà pronto in primavera” : Giovanni Toti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Il Governatore della Liguria ha parlato di Genova: “Ieri ha aperto il salone nautico, la città si sta rialzando. La ricostruzione di ponte Morandi procede rispettando i tempi che avevamo previsto, il prossimo ...

Da Genova : Di Francesco - contromossa per il Napoli : al San Paolo debutta il nuovo modulo : Da Genova: Di Francesco, contromossa per il Napoli: al San Paolo debutta il nuovo modulo . Il Secolo XIX analizza la sfida che vedrà di fronte gli uomini di Ancelotti e i blucerchiati Da Genova: Di Francesco, contromossa per il Napoli: al San Paolo debutta il nuovo modulo . Il Secolo XIX analizza la sfida che vedrà di fronte gli uomini di Ancelotti e i blucerchiati. “Per Eusebio Di Francesco oggi niente conferenza stampa prepartita. ...

Viadotti - la procura di Genova invia nuovo dossier su strutture “ammalorate” : Dalla procura di Genova è partito un secondo dossier il ministero dei Trasporti su alcuni ponti e Viadotti che necessitano di manutenzioni straordinarie. Il primo dossier era stato inviato al Mit subito dopo le perquisizioni in Aspi e Spea. L’elenco attuale riguarda in tutto una decina di Viadotti ‘da curare’, la metà dei quali in Liguria. Gli altri sono fuori regione e tra questi ci sono il Paolillo sull’A16, il Moro ...

"Genova avrà il nuovo ponte entro aprile" - l'annuncio di Bucci a un anno dal crollo del Morandi : Genova avrà un nuovo ponte entro aprile 2020. Lo ha annunciato il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, portò alla morte di 43 persone. “Genova si merita una infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita e sta collaborando. Ho fiducia che andrà avanti ...