Genova inizia a vedere il nuovo ponte | oggi il varo del primo impalcato

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Questa mattina èto il sollevamento dei primi 50 metri del viadotto, che poggeranno sulle pile 5 e 6, a 45 metri di altezza. Renzo Piano: "È un riscatto" Finalmentea "" ilviadotto che attraverserà il Polcevera., dove giacevano le macerie delMorandi, sbriciolatosi il 14 agosto del 2018, si innalzerà il: 50 metri di struttura, che verranno sorretti dalle nuove pile 5 e 6. A dare il via al sollevamento del, cioè la struttura su cui poggerà la strada, è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presente questa mattina, per il "ad alta quota" deldi. L'operazione durerà almeno cinque ore e verrà effettuata con l'uso di due grandi gru mobili da 600 tonnellate di portata: i mezzi dovranno sollevare una struttura di acciaio lunga 50 metri, larga 26 e alta 5, ...

