Genova | al via la ricostruzione del nuovo ponte

Ponte di Genova - al via il varo del nuovo impalcato : Il nuovo Ponte di Genova inizia a prendere forma, come la nave più importante che la città stesse aspettando dai suoi cantieri. Dopo la tragedia del 14 agosto dello scorso anno, dopo le angosce e le polemiche, oltre i sospetti sulla manutenzione del vecchio Ponte Morandi, la prima campata di 50 metri del nuovo Ponte vede oggi l’inizio del posizionamento. Sollevata da gru mobili, è la prima di 15 campate da 50 metri oltre ad altre 3 campate da ...

Conte al varo del primo tratto del Ponte di Genova : "Nuovo viadotto simbolo di rinascita" : A Genova oggi è stato varato il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera che va a sostituire il Ponte Morandi demolito interamente dopo il crollo avvenuto il 14 agosto 2018. All'evento si è presentato il Premier Giuseppe Conte, accompagnato da un altro rappresentante del suo governo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Durante il suo discorso il Premier ha detto:"L'ultima volta che sono stato qui era il ...

Ponte di Genova - al via il varo del nuovo impalcato : “Opera di riscatto che nasce da una tragedia” : Al via a Genova la cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera a poco più di un anno dal crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti. Renzo Piano: "Qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare". Commozione del sindaco Marco Bucci e del governatore della Liguria Giovanni Toti: "Genova torni a essere superba".Continua a leggere

Nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

Dengue - accertato caso a Genova : donna contagiata in Sri Lanka. Avviata la profilassi : Il virus Dengue arriva anche a Genova. Un caso della malattia infettiva, di tipo influenzale, che viene trasmessa da una particolare zanzara, è stato infatti segnalato ieri dall’ospedale San Martino, facente parte dell’Asl 3. A contrarre il virus una donna, contagiata in Sri Lanka, dove aveva recentemente soggiornato. Il ricovero è avvenuto martedì 24 settembre. I medici hanno fatto delle analisi, accertando che si trattava proprio ...

Genova - cadono calcinacci da viadotto Bisagno. I residenti : “La lezione del Morandi non è bastata?” : Autostrade rassicura: "Si tratta di un pezzo di pluviale di plastica", ma non è il primo cedimento dal viadotto dell'A12. La capogruppo ligure del M5s chiede che vengano effettuati, a fronte anche di altri recenti analoghi episodi nuovi controlli da una terza parte. E i residenti si dicono impauriti.Continua a leggere

Genova - paura per la caduta di frammenti dal viadotto Bisagno : Claudio Carollo Il giunto di un tubo per lo scolo dell'acqua piovana è caduto dal viadotto Bisagno a Genova provocando forte preoccupazione tra i genovesi. "Il viadotto è assolutamente sicuro" comunica Autostrade Cadono detriti dal viadotto Bisagno a Genova e tra i cittadini cresce l'ansia. Si tratta del giunto di un tubo per la raccolta d'acqua piovana, non di calcinacci come si è creduto in un primo momento, il frammento trovato ...

Genova - calcinacci dal viadotto Bisagno. Paura tra i residenti : «Il Morandi non è bastato?» : La caduta del materiale in mattinata, sopra ad un parcheggio. Nessun danno. Autostrade: l’opera è assolutamente sicura

"Dopo Genova non possiamo essere così superficiali" - le intercettazioni degli indagati per i report sui viadotti : Falsificavano i documenti con disinvoltura e superficialità “in spregio alle loro finalità di sicurezza”. Lo scrive il gip di Genova nell’ordinanza sui falsi report sui viadotti che ha portato a nove misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta bis che riguarda i documenti “ammorbiditi” sulle condizioni dei viadotti gestiti da Autostrade.In una conversazione del 20 novembre 2018 Andrea ...