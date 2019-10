Genk-Napoli | coppia titolare Lozano-Milik per restare in testa al girone

CorSport : Genk-Napoli - torna Insigne. Dubbio in attacco : Milik o Lozano accanto a Mertens? : Ritorna la Champions e ritorna anche Lorenzo Insigne. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Il Napoli partirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ...

Youth League – I convocati di Baronio per Genk-Napoli : Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati di Mister Baronio per il match di Youth League che verrà impegnati gli azzurrini contro il Genk. Youth League – I ragazzi di Baronio vengono da due sconfitte consecutive in campionato. Per quanto riguarda la competizione europea tutte le squadre sono ad un punto avendo pareggiato la gara di esordio. I convocati di Baronio: Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, ...

Napoli - i convocati per il Genk : fuori Hysaj e Maksimovic : Emergenza difesa per Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Champions League con il Genk. Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il terzino azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico. Out anche Maksimovic, che “ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro – fa sapere la società campana in una nota – Le sue condizioni ...

Champions League – I convocati di Ancelotti per Genk-Napoli : Genk-Napoli, i convocati di Carlo Ancelotti. Nikola Maksimovic out dopo l’infortunio, ma c’è Manolas Genk-Napoli, la lista dei convocati azzurri per il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, ...

Mazzù (Genk) : “Contro il Napoli stadio pieno. Il presidente preparerà qualcosa per Koulibaly” : L’allenatore del Genk, Felice Mazzù, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista dell’impegno di Champions contro il Napoli, mercoledì. “La partita con il Sint-Truiden è stata molto particolare, vincevamo 3-0, poi la gara è stata sospesa per 17 minuti per gli scontri sugli spalti, ci siamo deconcentrati e siamo molto delusi per aver mollato, dando la possibilità di rimonta ai nostri avversari, è ...

Il Napoli a Genk per consolidare la classifica schiera Mertens e Lozano : Il Napoli nel secondo turno di Champions League deve dimostrare di essere una squadra con spessore europeo, deve essere capace di fare risultato, magari giocando anche male su un campo insidioso e con forse i primi rigori autunnali del nord europa. Al momento la squadra di De Lauerentis comanda il suo girone, dopo la bella vittoria di Napoli, con il Liverpool. Dopo il passo falso in campionato con il Cagliari, è arrivata una pronta vittoria ...

Genk-Napoli - i convocati di Ancelotti : out Maksimovic. Manolas parte con la squadra : Non c’è sosta per il Napoli che ha subito ripreso gli allenamenti oggi dopo la gara con il Brescia in vita della sfida Champions di mercoledì sera. Gli azzurri preparano il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro il Brescia hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati ...

Genk-Napoli - arbitra il rumeno Kovacs : Sono ufficiali le designazioni degli arbitri per la seconda gara di Champions League. La partita tra Genk e Napoli sarà diretta dal rumeno Kovacs. Al Var invece ci sarà il tedesco Christian Dingert. Per la sfida tra Barcellona e Inter Rosetti sceglie l’arbitro della finale di Champions League della scorsa edizione, Damin Skomina, che sarà supportato al Var dall’olandese Makkelie. Per Valencia-Ajax una squadra arbitrale italiana. ...

Genk-Napoli - Champions League : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Siamo già arrivati al momento della seconda giornata del girone della Champions League 2019-2020 di calcio. Martedì 1° ottobre alle 18.55 alla Luminus Arena i partenopei affronteranno i campioni del Belgio del Genk. Sarà un incontro pieno di stimoli per gli azzurri di Carlo Ancelotti, che cercheranno di dare continuità alla straordinaria prima partita in cui hanno avuto la meglio dei campioni in carica del Liverpool al San Paolo. Il club azzurro ...

Genk-Napoli - tutte le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Belgio : Il Napoli ha reso note sul suo sito le informazioni utili per i tifosi che seguiranno la squadra nella trasferta a Genk per la gara di Champions in programma mercoledì alle ore 18.55. Sicurezza Si prega di notare che a causa dell’elevato stato di allerta, non è consentito accedere allo stadio con borse e zaini. Le dimensioni massime consentite per borse e borsette sono quelle di un foglio formato A4. Si prega di notare che all’interno del ...

Champions League : Genk-Napoli in tv su Sky mercoledì 2 ottobre : Il Napoli volerà in Belgio per la 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti sarà chiamata ad affrontare il Genk mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 18.55. La situazione nel Gruppo E vede il club partenopeo in testa con 3 punti dopo aver battuto il Liverpool all’esordio stagionale con il risultato di 2-0 al San Paolo. È stata una vera e propria disfatta per la squadra di Felice Mazzu contro il Salisburgo, ...

Genk-Napoli - i biglietti in vendita da domani : prezzi e modalità : biglietti GENK NAPOLI – Dopo la convincente e importantissima vittoria del Napoli nei confronti del Liverpool, gli azzurri sono alla ricerca di conferme e contro il Genk è vietato sbagliare. biglietti GENK NAPOLI, I prezzi Per la gara Genk vs Napoli, valida per il Group Stage Champions League, in programma il giorno 2 Ottobre 2019 in Belgio alle ore 18.55 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC ...

Champions League - anche il Napoli ‘sbaglia’ avversaria! Il Gent ringrazia : “ma non siamo il Genk” [FOTO] : Tanti errori social nell’indicare le squadre presenti nei propri gironi di Champions League. Ci casca anche il Napoli: gli azzurri segnalano il Gent al posto del Genk e vengo corretti con ironia Dopo il Borussia Dortmund che ha tirato in ballo il Milan, anche il Napoli è incappato in un errore social nell’indicare le squadre presenti nel suo girone di Champions League. Inseriti nel Gruppo E, i partenopei hanno pubblicato su ...

Champions - la prima e l’ultima a Napoli : contro Liverpool e Genk : Ecco le date delle partite Champions del Napoli. La squadra di Ancelotti comincerà e finirà al San Paolo. La prima il 17 settembre contro il Liverpool di Klopp. Chiuderà il 10 dicembre in casa contro lil Genk Martedi 17 settembre, ore 21: Napoli-Liverpool Mercoledì 2 ottobre, ore 18,55: Genk-Napoli Mercoledì 23 ottobre, ore 21: Salisburgo-Napoli Martedì 5 novembre, ore 21: Napoli-Salisburgo Mercoledì 27 novembre, ore 21: ...