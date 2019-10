Gears 5 e microtransazioni costose | il boss di The Coalition risponde alle preoccupazioni

Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019) Nonostante5 sia un gioco acclamato dalla critica per il suo gameplay, il sistema di progressione non è propriamente dei migliori. Gli oggetti cosmetici ad esempio, ottenibili attraverso le, hanno dei costi molto alti e ciò ha preoccupato i fan.Rod Fergusson, capo di The, ha approfittato per chiarire alcune cose attraverso Twitter. Egli ha dichiarato che lo studio ha creato un'economia completamente diversa per5, insistendo sul fatto che gli sviluppatori impareranno a modificare questo sistema nel tempo grazie ai feedback dei giocatori."Stiamo cercando di imparare, di capire come fare. E' una cosa completamente nuova per noi, ci metteremo un po' per ingranare e correggere eventuali problemi. Il nostro primo tentativo non è l'ultimo e continueremo a migliorarlo finché non sarà perfetto" ha dichiarato.Leggi altro...

