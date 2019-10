Gazzetta | formazione Genk-Napoli | un solo cambio rispetto all’undici che ha battuto il

Formazione Napoli-Cagliari - Gazzetta : Ancelotti cambia ancora - torna l’attacco speedy : Manolas regolarmente in campo questa sera contro il Cagliari, secondo la Gazzetta dello Sport. Smaltiti i problemi fisici, il greco ieri si è allenato regolarmente con i compagni e dovrebbe giocare al centro della difesa azzurra in coppia con Koulibaly. Mario Rui e DI Lorenzo confermati sugli esterni dove hanno fatto molto bene in questa stagione. Centrocampo senza grossi stravolgimenti, Ancelotti di affida ad Allan per il recupero palla e a ...

Gazzetta : probabile formazione di Napoli-Cagliari - torna Callejon - ancora out Manolas : ancora fuori Manolas contro il Cagliari , secondo la formazione ipotizzata dalla Gazzetta dello Sport. Confermati i due centrali che hanno giocato a Lecce, mentre gli esterni dovrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui. Sulla linea del centrocampo torna Callejon e Ancelotti dovrebbe inserire Elmas dal primo minuto. Attacco firmato Mertens e Miik L'articolo Gazzetta: probabile formazione di Napoli-Cagliari, torna Callejon, ancora out Manolas sembra ...

Formazione Lecce-Napoli. Gazzetta : fuori Koulibaly tocca a Manolas e Maksimovic : fuori Koulibaly, posto a Manolas e Maksimovic. Questa la rivoluzione di Ancelotti in difesa contro il Lecce secondo la Gazzetta dello Sport. Riposano anche Mertens e Callejon e in attacco il Napoli prova una coppia inedita. Saranno infatti Lozano e Milik a puntare la porta di Gabriel domani. Il polacco alla prima stagionale dopo l’infortunio rimediato in estate ritrova la sua posizione vuole dimostrare di essere il bomber che serve al ...

Formazione Napoli – Gazzetta : 5 nuovi titolari in campo con il Lecce. Milik c’è : Dovrebbero essere 5 le novità in campo per il Napoli contro il Lecce, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. È quasi certo per domani il debutto stagionale per Ospina e Malcuit. Anche Ghoulam dovrebbe essere della partita insieme ad Elmas Ma soprattuto si aspetta finalmente in campo Milik il capocannoniere (20 gol) della passata stagione ha assistito da spettatore al festival del gol del migliore attacco del campionato con tutti i suoi compagni ...

Gazzetta : formazione Lecce-Napoli - Ancelotti prova la coppia Lozano-Llorente : Ancelotti pronto a far esordire la coppa Llorente-Lozano, secondo la Gazzetta dello Sport. Quale migliore occasione infatti per provare l’inedito duo d’attacco che non contro i pugliesi, complice la necessita di fare turn-over in vista delle prossime sfide. La settimana prossima infatti vedrà il Napoli impegnato nella doppia sfida casalinga contro il Cagliari e il Brescia. Confermata la coppia dei centrali di difesa Koulibaly-Manolas ...

La Gazzetta prova ad anticipare la formazione campioni d’Europa per la sfida del San Paolo : L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Jurgen Klopp, orientato al consueto 4-3-3: Il Liverpool arriverà al San Paolo senza Origi e Alisson. Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane. A disp.: Lonergan, Lovren, Gomez, Milner, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri. All.: Klopp. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sacchi ...

Gazzetta : probabile formazione Napoli-Liverpool - Llorente dal primo minuto : Ancelotti ci ha abituato alle sorprese delle sue formazioni dal primo minuto, anche per questa sera cresce l’attesa per capire quale sarà l’undici messo in campo contro il Liverpool, Ci sono diverse posizioni su cui i media non trovano l’accordo tra cui quella relativa a Fernando Llorente. Dalla sua presentazione il calciatore spagnolo si è detto a disposizione del mister seppur con pochi allenamenti alle spalle e sabato ha ...

Gazzetta : La formazione di Napoli-Sampdoria - tanto turnover per Ancelotti : Modulo? Non è importante dare i numeri e definire un modulo, come ha spiegato ieri in conferenza Ancelotti, conta chi scende in campo e soprattutto cosa l’allenatore gli chiede di fare nei 90′. Il Napoli schiera un attacco tutto nuovo contro la Sampdoria, ancora ai box Milik e Insigne, anche se Lorenzo sarà in panchina, secondo La Gazzetta dello Sport infatti scenderanno in campo oggi Llorente e Younes. Torna a centrocampo Elmas dopo ...