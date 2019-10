FRANCESCO NUTI | FIGLIA GINEVRA | ' È SERENO' ' Papà era solare | mi faceva molto ridere'

La figlia di FRANCESCO NUTI : "Io - tutrice di mio padre. Comunichiamo tramite piccole cose" : Ginevra Nuti racconta il rapporto con il papà, che da 13 anni vive privo della parola e non autonomo dopo una brutta caduta...

Ginevra Nuti : "Mio padre FRANCESCO è sereno. Mi approccio a lui con piccoli gesti e sguardi" : Ginevra Nuti, ospite di 'Vieni da me' su Rai1, ha raccontato di essere diventata la tutrice legale del papà Francesco: Sono diventata la tutrice di mio padre. Da quando ho compiuto 18 anni, sono sua figlia e credo sia importante che, per me e mio padre, debba avere questo incarico. E prendermi cura di mio padre anche in questo aspetto. Francesco Nuti, la figlia Ginevra: 'Ho chiesto di essere ...

Papa FRANCESCO resta bloccato in ascensore per 25 minuti - salvato dai Vigili del Fuoco. Slitta l’Angelus - “scusate il ritardo” : Un insolito incidente ha fatto Slittare di oltre cinque minuti l’appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’e’ stato un calo di tensione ma poi sono venuti i Vigili del fuoco ed e’ riuscito a ripartire”, ha spiegato il Pontefice ai fedeli che gremivano Piazza San Pietro, invitando a rivolgere un applauso ai pompieri. Il Papa ...

Papa FRANCESCO chiuso in ascensore per 25 minuti : “Grazie ai Vigili del Fuoco” : “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i Vigili del fuoco”. Lo ha detto Papa Francesco prima dell’Angelus cominciato con diversi minuti di ritardo. L'articolo Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti: “Grazie ai Vigili del Fuoco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

