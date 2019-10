Formula 1 – Vettel si lascia alle spalle la Russia | giornata di lavoro a Maranello in

Formula 1 – Marko non cambia idea - il consiglio a Vettel è secco : “deve cambiare squadra” : Marko ha le idee chiare sulla situazione in Ferrari: il consulente della Red Bull convinto che Vettel debba cambiare team Situazione complicata in casa Ferrari: dopo le tre vittorie consecutive, con la doppietta di Leclerc a Spa e Monza ed il successo di Vettel a Singapore, il team di Maranello non è riuscito a far bene, ieri, anche in Russia. Un problema al motore ha impedito al tedesco della Ferrari di portare a termine la sua gara, ...

Formula 1 - Allison sghignazza in faccia alla Ferrari : “è deliziosamente ironico che la sfortuna di Vettel…” : Il direttore tecnico della Mercedes è tornato a parlare del Gran Premio di Russia, soffermandosi sulla sfortuna che ha colpito la Ferrari Un passato alla Ferrari e un presente alla Mercedes, James Allison è passato dall’altro lato della barricata, ricoprendo adesso il ruolo di direttore tecnico nella scuderia di Brackley. Lapresse Domenica si è goduto la doppietta ottenuta a Sochi da Hamilton e Bottas, arrivata grazie al problema ...

Formula 1 - incertezza Ferrari dopo la partenza del Gp di Sochi : tutti i team radio di Leclerc e Vettel con il muretto box [VIDEO] : Il botta e risposta tra Vettel e Leclerc con il muretto box della Ferrari durante i primi giri del Gran Premio di Sochi Primi giri davvero infuocati a Sochi per la Ferrari, conseguenza della strategia definita prima del Gran Premio di Russia, secondo la quale Leclerc avrebbe dovuto dare la scia a Vettel per superare Hamilton. Lapresse Un piano riuscito alla perfezione, con il tedesco addirittura saltato in testa alla corsa, recuperando ben ...

Formula 1 - Michael Masi applaude Vettel : parole al miele del Direttore di Gara nei confronti del tedesco : Il Direttore di Gara si è complimentato con Vettel per il modo in cui ha parcheggiato la Ferrari dopo il guasto alla MGU-K In una giornata del tutto negativa, Sebastian Vettel riesce ad incassare anche dei complimenti. In Russia il tedesco è stato costretto al ritiro per un guasto alla sua monoposto, dovuta ad un mal funzionamento della centralina della MGU-K che ha spinto il muretto box del Cavallino a ordinare al quattro volte campione ...

Formula 1 - penalità in arrivo per Vettel in Giappone? Mattia Binotto fa chiarezza dopo il guasto di Sochi : Il team principal è intervenuto nel post gara per analizzare il guasto occorso sulla Ferrari di Vettel, facendo chiarezza anche in vista del Gran Premio del Giappone Una possibile doppietta trasformatasi, in poco tempo, in un amaro terzo posto che lascia tanta delusione in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia. Nel giro di pochi minuti, infatti, la Ferrari ha incassato il ritiro di Vettel per un problema alla centralina della MGU-K, ...

Formula 1 - Verstappen ‘ringrazia’ Vettel : “il suo ritiro ci ha permesso di ottenere un insperato quarto posto” : Il pilota olandese ha parlato dopo il Gran Premio di Russia, esprimendo la propria soddisfazione per il quarto posto ottenuto grazie al ritiro di Vettel Max Verstappen lascia la Russia con il sorriso, il pilota olandese infatti chiude quarto un Gran Premio iniziato in nona posizione per la penalità inflittagli per la sostituzione di alcune parti del motore. Photo4/LaPresse Un risultato insperato per Mad Max, abile a piazzarsi ai piedi del ...

Formula 1 - Binotto spegne la piccola polemica di Leclerc : “Vettel la scia se l’è presa - la prossima volta saremo più chiari” : Il team principal della Ferrari ha spiegato a dovere la strategia utilizzata in partenza, spegnendo la piccola polemica innescata da Leclerc Delusione e rabbia in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia, il terzo posto di Charles Leclerc non può bastare per lenire l’amarezza considerando la velocità mostrata dalle due ‘Rosse’ nel week-end di Sochi. photo4/Lapresse Uno stato d’animo palesato ai microfoni di Sky ...

Formula 1 - Vettel tra il problema al motore e la strategia con Leclerc : “mi sono perso qualcosa…” : Il pilota tedesco ha parlato dopo la gara in Russia, palesando la propria amarezza per il problema occorso al suo motore Una giornata da dimenticare per Sebastian Vettel in Russia, cominciata benissimo con una grande partenza ma terminata in maniera tremenda con il ritiro dovuto ad un problema al motore. Photo4/LaPresse Alquanto deluso e amareggiato il tedesco nel posta gara, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per spiegare il guaio ...

Formula 1 – Clamoroso colpo di scena a Sochi : Vettel costretto al ritiro : Vettel costretto al ritiro al Gp di Russia: il tedesco si ferma a bordo pista dopo un inizio di gara super Partenza super, oggi, di Sebastian Vettel, al Gp di Russia: il tedesco della Ferrari, a Sochi, si è subito preso la testa della corsa, superando prima Hamilton e poi il suo compagno di squadra Charles Leclerc, sfruttandone la scia. Al 28° giro, però, dopo che il giovane monegasco si è ripreso la posizione sul suo compagno di squadra, ...

Formula 1 – Sensazioni contrastanti per Vettel e Hamilton : le parole dei due rivali durante la parata del Gp di Sochi : Vettel pronto a balzare subito avanti alla partenza, Lewis Hamilton preoccupato: le Sensazioni dei due rivali durante la parata del Gp di Sochi E’ tutto pronto a Sochi per la partenza del Gp di Russia: Charles Leclerc ha conquistato ieri la prima casella della griglia, lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. La prima curva sarà decisiva, dopo la partenza, ed in casa Ferrari l’obiettivo al primo giro è quello ...

Formula 1 – Vettel non fa drammi : “scarso feeling in qualifica - ma a Sochi partire dalla 3ª posizione può essere un vantaggio” : Sebastian Vettel non fa drammi nonostante la terza posizione dopo le qualifiche di Sochi: il pilota Ferrari sa bene che, visto il lungo rettilineo iniziale, partire terzi potrebbe rivelarsi un vantaggio Terza posizione per Sebastian Vettel dopo le qualifiche di Sochi. Il pilota Ferrari, a causa di qualche errore, non è riuscito a spingersi al limite per poter insidiare Hamilton e il compagno di scuderia Leclerc, rispettivamente primo e ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Formula 1 – Leclerc felice - Hamilton battagliero - Vettel sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Sochi : Leclerc in pole position a Sochi davanti ad Hamilton e Vettel: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Russia Il momento magico di Charles Leclerc continua. Il giovane pilota Ferrari firma il miglior tempo del Gp di Russia e conquista la pole position anche sul tracciato di Sochi, la quarta consecutiva (l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher!) e la sesta dell’anno, due in più di Hamilton e Bottas! Alle ...

DIRETTA Formula 1/ Qualifiche Russia live : Vettel soffre ma è al comando - via al Q2! : DIRETTA FORMULA 1 Qualifiche Gp Russia 2019 live Sochi: Albon a muro, bandiera rossa! Vettel... Cronaca e tempi sessioni di oggi sabato 28 settembre.