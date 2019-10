Focus peggioramento tra Mercoledì-Giovedì con forti temporali sulla penisola

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Ben visibile dalle fulminazioni il fronte atlantico in entrata gia’ al nord-ovest che porteràda nord a sud tra oggi e. Vediamo però nel dettaglio l’evolversi di questa prima perturbazione di Ottobre.perturbato al Nord tra Liguria speice centro-orientale, Piemonte, orientale e Lombardia. Nel pomeriggio graduale miglioramento al nord-ovest mentre sarà perturbato su Emilia Romagna e Nordest con piogge eanchee locali grandinate e colpi di vento (da non escludere la formazione di supercelle in queste zone e trombe marine nell’alto adriatico). In serata migliora su Emilia occidentale e Veneto, ancora instabile sul Friuli eRomagna. Centrofin al mattino dal mar ligure su Toscana, Umbria e alto lazio con piogge e ...

