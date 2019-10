Fleet&Business Day - Il mondo delle flotte si incontra a Milano

Fonte : quattroruote

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una giornata per capire dove andranno leaziendali nei prossimi anni e analizzarne i processi di trasformazione: sono gli obiettivi della prima edizione del Fleet&Business Day, il convegno organizzato da Quattroruote che si tiene oggi presso l'hotel Nhow di. L'iniziativa mette al centro del dibattito un percorso che si prospetta piuttosto lungo e difficoltoso, causa di forti mal di testa per i fleet manager, ma che al tempo stesso rappresenta una grande occasione, per questi ultimi, di avere un ruolo di primo piano all'internoaziende.Nasce Fleet&Business Award. Il ritrovato protagonismo dei fleet manager aziendali verrà riconosciuto dal sistemadi Quattroruote con la nascita del Fleet&Business Award, ideato per premiare il progetto dell'anno e consegnato al prossimo Quattrouote Day di febbraio. Durante il convegno, verrà annunciata la ...

