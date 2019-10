Fleet&Business Day - Dagli Adas alle nuove alimentazioni | ecco il futuro delle flotte

Fonte : quattroruote

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una platea piena e attenta, quella che ha assistito questa mattina alla prima edizione del Fleet&Business Day di Quattroruote. E non poteva essere diversamente, vista la professionalità dei presenti, oltre 130 fleet manager, e lattualità dei temi trattati, inerenti il complesso momento di transizione che il mondo dellautomotive sta vivendo. In realtà, proprio di prima edizionevento non si è trattata, visto che, come ha sottolineato in apertura dei lavori il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, già nellaprile del 2004 Quattroruote aveva organizzato un congresso dedicato al temaauto aziendali, consapevole dellimportanza del settore e del peso che avrebbe acquisito sul mercato italiano. Allhotel Nhow di Milano, quindi, sono stati affrontati a 360 tutti gli aspetti destinati a guidare le scelte dei fleet manager e le definizionicar policy nei prossimi ...

