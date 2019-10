Fleet & Business Day - Il mondo delle flotte si incontra a Milano

Fonte : quattroruote

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una giornata per capire dove andranno leaziendali nei prossimi anni e analizzarne i processi di trasformazione: sono gli obiettivi della prima edizione delDay, il convegno organizzato da Quattroruote che si tiene oggi presso l'hotel Nhow di. L'iniziativa mette al centro del dibattito un percorso che si prospetta piuttosto lungo e difficoltoso, causa di forti mal di testa per imanager, ma che al tempo stesso rappresenta una grande occasione, per questi ultimi, di avere un ruolo di primo piano all'internoaziende.NasceAward. Il ritrovato protagonismo deimanager aziendali verrà riconosciuto dal sistemadi Quattroruote con la nascita delAward, ideato per premiare il progetto dell'anno e consegnato al prossimo Quattrouote Day di febbraio. Durante il convegno, verrà annunciata la ...

