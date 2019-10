Festa dei nonni | i regali per dimostrargli tutto il nostro affetto

Festa dei nonni Scicli : Oggi, 1 ottobre, si celebra la Festa dei nonni e Bambini UNICEF. A Scicli è prevista alle ore 16,30, una significativa celebrazione cittadina

Napoli - la notte più lunga di Barra : migliaia in strada per la Festa dei gigli : Come da tradizione, anche quest?anno Barra ha visto sfilare per le sue strade la festa dei gigli. Una ricorrenza che si tramanda da 150 anni e che non manca mai di attirare curiosi da ogni...

Festa dei Nonni e dei Bambini : 400 appuntamenti in Italia : Proseguono in tutta Italia le iniziative promosse dall’Unicef in occasione della Festa dei Nonni e dei Bambini: sono 400 gli appuntamenti in piazze, strade, scuole, centri per anziani promossi in tutta Italia da oltre 2000 volontari. Le iniziative proseguiranno la prossima settimana, culminando il 2 ottobre, giorno della celebrazione della Festa dei Nonni. “I Nonni sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ...

UNICEF Italia - l’Ambasciatore Lino Banfi torna con un video-appello per ricordare la “Festa dei nonni e dei bambini” : Lino Banfi, storico Ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF Italia e il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo hanno realizzato un video-appello per ricordare la Festa dei nonni e dei bambini con l’UNICEF, con eventi che si svolgeranno soprattutto nei giorni 28-29 settembre e il 2 ottobre. Nel divertente video, “Nonno Libero”, il più famoso nonno d’Italia, è accompagnato dal Presidente Francesco Samengo, simpaticamente soprannominato ...

Sciopero per il clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una Festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la Festa della scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

Fine vita - maniFestazione per l'ambiente e allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola : Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul Fine vita. Adesso i medici hanno «l'obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte ...

Emma Marrone - messaggi dei fan a valanga : oggi sono tutti in Festa per lei : Emma Marrone ha da poco annunciato su Instagram di doversi fermare. Uno stop alla musica dovuto a “problemi di salute” che ha subito preoccupato i suoi tanti fan. Che da quando hanno appreso la notizia continuano a inondare d’affetto e sostegno la cantante salentina. Tanti vip, ma anche tanta gente comune ha scritto a Emma, vera leonessa sul palco e non solo. Non a caso ai tempi di Amici la Marrone è entrata subito nei cuori del pubblico.\\Per ...

Il governo invita le scuole a giustificare le assenze dei ragazzi che maniFestano per il clima : giustificare le assenze degli studenti che partecipano ai climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È l’invito che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha diffuso con una circolare alle scuole italiane

Germania - il governo discute il pacchetto sul clima : sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i maniFestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...

La casa di Jonathan Davis dei Korn è inFestata dai fantasmi : La passione di Jonathan Davis dei Korn per il macabro e il paranormale è cosa nota. Lo ha ribadito, tuttavia, in una dettagliata intervista rilasciata a NME nella quale ha parlato principalmente di The Nothing, l'ultima fatica discografica della sua band. L'album ruota intorno all'elaborazione del lutto e raccoglie tutta la rabbia e la disperazione che seguono una grave perdita. Nell'ultimo anno, infatti, il cantante ha perso la moglie e ...

Killer fuori dal carcere per la Festa dei 18 anni : era già uscito per un provino di calcio : Il 18enne, in carcere per aver ucciso una guardia giurata, avrebbe usufruito dei benefici senza aver dato "segni di ravvedimento" come ha denunciato la moglie della vittima. Il ministero ha già inviato gli ispettori

Autonomia : a Venezia domenica va in scena la Festa dei Popoli del Nord : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - Mentre Matteo Salvini riunirà i suoi sostenitori nella tradizionale Festa di Pontida, gli indipendentisti, non solo italiani, manifesteranno domenica prossima 15 settembre a Venezia, dove hanno organizzato la 'Festa dei Popoli del Nord, in programma in Campo Campo San