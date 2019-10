“Fedez mi manchi…” Fan in ansia per la frase sibillina di Chiara Ferragni E si scopre

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019) Certe assenze dai social si sentono più di altre. Il caso di Fedez, cantante e marito dell’influencer più famosa d’Italia. Da quando i due sono diventati una coppia, non c’è stato giorno in cui non hanno pubblicato post o stories su Instagram che mostravano la loro vita privata. È stato anche il potere dei social a fa conoscere i due nella veste di mamma e papà dopo la nascita del loro primogenito Leone e per questo motivo i loro account sono tra i più seguiti a livello internazionale. E così, quando i fan non hanno più visto aggiornamenti da parte del cantante milanese (l’ultimo post su Instagram risale al 22 settembre) sui social la domanda ha iniziato a circolare alla velocità della luce: “Perché Fedez è sparito?”. A rivelare il motivo ci ha pensato, influencer di moda e moglie del rapper, che ha spiegato come il ...