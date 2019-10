Fassina ferito durante manifestazione a Roma | Lamorgese | chiarimenti

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il deputato di Liberi e Uguali e consigliere comunale aStefanoè rimastounadei lavoratori diMetropolitane davanti alla sede dell’azienda in via Tuscolana. Perè stato necessario l'intervento di un’ambulanza. Successivamente il ministro dell'Interno Lucianaha dato indicazione al capo della Polizia Franco Gabrielli di "accertare quanto accaduto davanti alla sede diMetropolitane". Il ministro chiede di "verificare se l'intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge". Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti l’accaduto "è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati". La polizia forza il blocco Dai video diffusi in rete si vedono alcuni poliziotti in divisa, ma ...

repubblica : La polizia forza il blocco della protesta: ferito e portato via in ambulanza Stefano #Fassina - HuffPostItalia : Stefano Fassina ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane - MediasetTgcom24 : Polizia forza blocco, Fassina ferito a protesta Roma Metropolitane #stefanofassina -