Fassina è stato ferito durante uno scontro tra Polizia e manifestanti a Roma 

Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) Esplode la polemica politica sulle conseguenze di unofisico oggi pomeriggio tra poliziotti impegnati in servizio di ordine pubblico e iche presidiavano invece l'ingresso di Roma Metropolitane, in via Tuscolana, per protestare contro il rischio licenziamento di diversi lavoratori. A farne le spese èinfatti Stefano, deputato LeU e capogruppo per la stessa formazione politica al Comune di Roma, rimastoe trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni, dove - a quanto pare - gli sarebberiscontrato un sospetto trauma toracico. Contusioni invece per alcuni sindacalisti di Uil e Cgil che con lavoratori della società presidiavano l'ingresso degli uffici e dove aveva cercato di entrare un assistente dell'assessore capitolino al Bilancio e che vistosi precluso l'ingresso aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per superare il ...

Misurelli77 : Condivido poco le idee politiche di #Fassina Ma trattare in questo modo dei lavoratori, non è accettabile in uno st… - LESOVICI : RT @Teresat14547770: Come ho detto Solidarietà a Stefano Fassina..ma Mentana mi fa girare i c... Nel suo tg dice se fosse successo a un esp… - ROMPIGLIONII : RT @07Emmedi: Roma: carica senza preavviso delle forze dell’ordine sotto la sede di Roma Metropolitane travolge il deputato Stefano Fassina… -