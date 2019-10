Eutanasia | sondaggio Swg | 9 su 10 a favore L’82% vuole legge sulla fecondazione | il 65%

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Nove italiani su 10 sono d’accordo con forme dilegale. Lo dicono i dati di Swg diffusi dal TgLa7 e dall’associazione Luca Coscioni. Come si vede dalla tabella della rilevazione mandata in onda da Enrico Mentana ivoli sono cresciuti in poco più di vent’anni di oltre il 30 per cento e, più propriamente, sono crollati i contrari che attualmente rappresentano solo l’8 per cento. Gli intervistati da Swg che rispondono sì a unaper l’si dividono in due campioni: quellivoli (45 per cento) e quelli che lo sono a determinate condizioni fisiche e di salute. Sui temi della bioetica l’associazione Coscioni ha commissionato allo stesso Swg una serie di quesiti non solo sul fine vita, ma anche su aborto,assistita e legalizzazione della cannabis. Con risultati per certi versi (e per come va il dibattito ...

