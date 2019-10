Eutanasia legale | “Tuo marito o tua moglie ti tradisce? Puoi farti uccidere”

Sentenza choc della Consulta : l' Eutanasia adesso è legale : Non è l'apertura totale al l'eutanasia che molti speravano e molti temevano. Ma è comunque una rivoluzione. Lasciata da sola a decidere sul reato di agevolazione del suicidio, dopo avere concesso un anno al Parlamento per intervenire con una legge al passo con i tempi, la Corte Costituzionale imbocca una strada decisa: cancella dal codice il reato di "agevolazione al suicidio" previsto dall'articolo 580 del codice penale, e che finora era punito ...

Politici inermi - palla alle toghe. L' Eutanasia può essere legale : Stefano Zurlo Su dj Fabo le Camere in alto mare: pronta la Consulta Che potrebbe dare ragione al radicale Marco Cappato L'anno è passato invano e la politica, scossa da ribaltoni e contro-ribaltoni, è sempre in alto mare. Così la legalizzazione del L'eutanasia , attraverso la porta nemmeno tanto stretta della depenalizzazione dell'aiuto al suicidio, è a un passo. Oggi il tema così incandescente torna alla Corte costituzionale che ...

Liberi fino alla fine - il 19 settembre l’evento per l’Eutanasia legale. Le occasioni perse : dalla legge di iniziativa popolare ignorata al Dj Fabo : Per la prima volta una piazza, la stessa dove il Vaticano negò i funerali a Piergiorgio Welby, ospiterà una manifestazione nazionale per sostenere la campagna per l’eutanasia legale, dal titolo ‘Liberi fino alla fine’ e condotta da Neri Marcorè. Accadrà giovedì 19 settembre, in Piazza San Giovanni Bosco, a Roma. La campagna è portata avanti dal Comitato eutanasia legale, nato da un’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni con la raccolta firme ...