Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) (AdnKronos) – In merito al procedimento, Eni ricorda che “nel settembre 2018 il Tribunale di Milano aveva assolto la società e il suo management perché il fatto non sussiste, sancendone l’estraneità alle presunte condotte illecite oggetto del processo. La sentenza ha quindi avvalorato gli esiti delle verifiche promosse, anche in quel caso, dalla società, e realizzate da soggetti terzi indipendenti sulle attività oggetto di giudizio, verifiche che escludevano già all’epoca qualsiasi coinvolgimento di Eni e del suo management in relazione a condotte illecite o corruttive”.L'articolo Eni:Usa(2) CalcioWeb.

TV7Benevento : Eni: casi Nigeria e Algeria, Dipartimento giustizia Usa dispone archiviazione (2)... - TV7Benevento : Eni: casi Nigeria e Algeria, Dipartimento giustizia Usa dispone archiviazione... - glibralato : I casi Eni e Csm Lotti interrogato su dossier anti-pm Descalzi indagato: conflitti d’interessi -