Eleonora Cadeddu di un medico in famiglia insegno teatro ai bambini

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di martedì 1 ottobre 2019) Caterina Balivo nel suo salotto pomeridiano ha avuto come opsiteha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il successo di ‘Unin’, in cui interpretava Annuccia Martini: “Sono cresciuta. Ho studiato recitazione. Sono diplomata. Non si finisce mai di imparare.ainelle scuole. Studio lingue all’università. Parlo già due lingue”. L’ attrice, figlia di mamma altoatesina e papà sardo, ha spiegato, inoltre, come è arrivata sul set: “Mia mamma faceva un lavoretto part time. Le dicono: “In questo lavoretto, potresti portare Miki a fare un provino?!. Quando mi guardano mi dicono” Questa bambina e come la cerchiamo. Io sono entrata con mio fratello. Non studiavo la parte, io volevo tutte le battute di tutti. Quando io giocavo, magari, si inventavo degli escamotage”.è ...

AlexZan87 : 'Non studiavo la parte di Annuccia. Non capivo la finzione, per me era come andare dal nonno' - annatomasi1 : RT @HuffPostItalia: Eleonora Cadeddu: 'Non sono più 'Annuccia'. Per me Lino Banfi era un nonno' - HuffPostItalia : Eleonora Cadeddu: 'Non sono più 'Annuccia'. Per me Lino Banfi era un nonno' -