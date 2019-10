Eleonora Cadeddu Annuccia di un medico in famiglia ecco cosa fa oggi

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 1 ottobre 2019)è stata ospite del salotto di Caterina Balivo e ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il successo di ‘Unin’, in cui interpretavaMartini: “Sono cresciuta. Ho studiato recitazione. Sono diplomata. Non si finisce mai di imparare. Insegno teatro ai bambini nelle scuole. Studio lingue all’università. Parlo già due lingue”. L’ attrice, figlia di mamma altoatesina e papà sardo, ha spiegato, inoltre, come è arrivata sul set: “Mia mamma faceva un lavoretto part time. Le dicono: “In questo lavoretto, potresti portare Miki a fare un provino?!. Quando mi guardano mi dicono” Questa bambina e come la cerchiamo. Io sono entrata con mio fratello. Non studiavo la parte, io volevo tutte le battute di tutti. Quando io giocavo, magari, si inventavo degli escamotage”.è rimasta legatissima al ...

zazoomblog : Eleonora Cadeddu- Dopo Un medico in famiglia continuo a recitare Vieni da me - #Eleonora #Cadeddu- #medico… - zazoomnews : Eleonora Cadeddu (Annuccia di Un medico in famiglia): Insegno teatro ai bambini. Mio fratello Michael è un fantino… - BlitzQuotidiano : Vieni da me, Eleonora Cadeddu: “Dopo Annuccia di un Medico in Famiglia resto in tv” -