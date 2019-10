Ecco le nuove cover Disney per smartphone Samsung Galaxy S10 e serie A

Redmi 8 non ha più segreti : Ecco nuove informazioni sul su conto : Con un design che ricorda tantissimo il Redmi 8a, ecco che abbiamo finalmente modo di conoscere pienamente le caratteristiche del nuovo Redmi 8. Dopo essere circolato in rete nei vari canali di leak, il nuovo smartphone di Redmi è praticamente svelato in ogni suo aspetto con questo leak. Ritornando brevemente a parlare del design, non sono poi così tante le differenze rispetto al fratello Redmi 8a. Frontalmente è presente lo stesso identico ...

Fleet&Business Day - Dagli Adas alle nuove alimentazioni - Ecco il futuro delle flotte : Una platea piena e attenta, quella che ha assistito questa mattina alla prima edizione del Fleet&Business Day di Quattroruote. E non poteva essere diversamente, vista la professionalità dei presenti, oltre 130 fleet manager, e lattualità dei temi trattati, inerenti il complesso momento di transizione che il mondo dellautomotive sta vivendo. In realtà, proprio di prima edizione dellevento non si è trattata, visto che, come ha sottolineato in ...

Costano 198 euro e promettono tanto : Ecco le nuove cuffie wireless LG Tone+ Free : Nonostante il grande impegno di LG in tanti settori diversi legati al mondo dell’hi-tech, il colosso sud coreano pare essere intenzionato a dire la sua anche nel campo delle soluzioni audio, nello specifico legato al segmento delle cuffie wireless. Infatti, le LG Tone+ Free sono il primo paio di cuffie wireless mai create da LG. Questo particolare mercato legato a soluzioni audio wireless sta vivendo una piccola fase di espansione, grazie ...

Le rimodulazioni non finiscono più : Ecco le nuove di Vodafone e Tiscali : A partire dal mese di novembre alcune delle offerte di Tiscali subiranno una rimodulazione e proprio in questi giorni gli utenti “impattati” stanno ricevendo un’apposita comunicazione informativa via SMS. ecco un esempio di messaggio che l’operatore sta inviando agli utenti interessati dalle modifiche: Aggiorniamo la tua offerta per mantenerla tra le più competitive sul mercato! Al primo rinnovo nel mese di novembre avrai ...

Le nuove offerte di Rabona Mobile funzioneranno a Goal - Ecco come : Rabona Mobile la prossima settimana lancerà una nuova serie di offerte chiamata Goal con un inedito meccanismo di funzionamento per questo operatore L'articolo Le nuove offerte di Rabona Mobile funzioneranno a Goal, ecco come proviene da TuttoAndroid.

Ecco i file APK di alcune nuove app di Google Pixel 4 (download) : In attesa del lancio della serie Google Pixel 4, continuano ad essere caricati in Rete file APK delle applicazioni che caratterizzeranno i nuovi smartphone L'articolo Ecco i file APK di alcune nuove app di Google Pixel 4 (download) proviene da TuttoAndroid.

L’Eredità : Ecco le nuove professoresse : Ginevra Pisani Mancano poche ore al debutto della diciottesima edizione de L’Eredità, che da stasera tornerà ad occupare la fascia del preserale di Rai1. Una delle novità della stagione 2019/2020 sarà il restyling che riguarderà il cast di professoresse. Quest’anno, infatti, il pubblico saluterà Eleonora Arosio, Vera Santagata, Laura Dazzi e Chiara Esposito (in carica dal 2017); per accogliere quattro nuove giovani donne, che ...

Modica - 11 nuove pensiline per studenti modicani : Ecco dove : 11 nuove pensiline per studenti saranno installate nelle fermate degli autobus: ecco dove. Lo annuncia il sindaco di Modica

Da “Passione Casa” a passione smartphone è un attimo : Ecco tante nuove offerte Unieuro : Unieuro lancia il nuovo volantino della serie "passione Casa", ma nonostante le apparenze sono tante le offerte su smartphone, tablet Android e smartwatch: andiamo a scoprire tutti gli sconti validi fino al 10 ottobre online e in negozio. L'articolo Da “passione Casa” a passione smartphone è un attimo: ecco tante nuove offerte Unieuro proviene da TuttoAndroid.

La Fontana di Trevi si rifà il “look” - Ecco le nuove luci dell’opera di Nicola Salvi : La sindaca di Roma Virginia Raggi, l'amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma e la Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali Maria Vittoria Marini Clarelli, hanno premuto il "bottone" per accendere le nuove luci della Fontana di Trevi. Un impianto di illuminazione artistica che ripristina una luce più morbida dopo che l'intervento più recente, sempre ad opera di Acea, aveva suscitato molte polemiche per il tono fulgido dei led ...

Da ciaone a fake news - Ecco le nuove parole del Devoto Oli : Se vi sembrano strane è perché non sono ancora entrate nel vostro lessico, ma ufficialmente sono parole della lingua italiana. In un dizionario tende a entrare la società, al suo meglio e al suo peggio. Dipende sempre dalle parole. Nella versione aggiornata del vocabolario della lingua italiana concepito da Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli nel 1967, sono entrate le parole dell’anti che sia antibufala o antivaccinismo, lati opposi di un problema ...

Diabete : da un vecchio test nuove indicazioni per una diagnosi più accurata - Ecco parametri e valori : Il Diabete è sempre più diffuso in Italia e assistere le persone con la malattia è diventato un impegno sempre più gravoso per il sistema sanitario nazionale. I dati più recenti dell’Osservatorio ARNO Diabete, nato da una collaborazione tra Società Italiana di Diabetologia (SID) e CINECA, documentano che il tasso di prevalenza totale del Diabete in Italia è pari al 6,34%. E accanto ai casi noti non rilevati da queste fonti (prevalentemente ...

È già iniziato l'effetto Erdogan. Ecco le nuove vie dei migranti : Mauro Indelicato La rotta turca porta sempre più migranti in Calabria: Ecco cosa c'è dietro gli sbarchi delle navi che partono dalla Turchia ed attraversano Egeo e Mar Jonio prima di giungere in Italia Basta un annuncio su un giornale per reclutare uno scafista e convincerlo a portare un carico di esseri umani in Italia? Sembrerebbe proprio di sì. E questa volta non si parla delle tratte che partono dal nordafrica, bensì di una nuova ...

Amazon Music e Alexa sempre più a braccetto : Ecco due nuove funzionalità attive da oggi : Amazon Alexa e Amazon Music introducono due nuove funzionalità: gli utenti possono ora chiedere all'assistente di annunciare titolo del brano e artista prima di riprodurlo, oltre a fargli conoscere se gradiscono o meno le canzoni. L'articolo Amazon Music e Alexa sempre più a braccetto: ecco due nuove funzionalità attive da oggi proviene da TuttoAndroid.