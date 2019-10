Ecco il resort illegale dei rom tra ville di lusso e macchinoni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Eugenia Fiore L'area occupata abusivamente a pochi chilometri dal centro di Milano. Sardone: "Gli italiani non possono mettere un tavolino fuori posto e loro si fanno leabusive" I rom del campo irregolare di via Cusago 275, a Milano, si sono sbizzarriti. Tradie palme in stile Miami Beach, sembrerebbe quasi un villaggio vacanze. Peccato che sia invece un'area occupata abusivamente a pochi chilometri dal centro meneghino. Una delle tante del capoluogo lombardo. E una delle tante che il sindaco Beppe Sala aveva promesso di chiudere. Una promessa, la sua, ribadita anche nel lontano maggio 2018. "La direzione dei campi rom è la chiusura", aveva dichiarato il primo cittadino dem. Quelli irregolari, ma anche quelli regolari, perché - aveva detto - "non sono un modello di successo né da replicare". (GUARDA IL VIDEO) Qui i nomadi hanno costruito case ...

