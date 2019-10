e_mob | il Festival dell’eMobility | 3 giorni di convegni | piazza gremita di curiosi e del

A Milano è di sc e na e _mob - il F e stival d e lla Mobilità e l e ttrica : E’ in corso a Milano la terza edizione di e_mob . A Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, amministratori pubblici, operatori del settore e addetti ai lavori hanno presentato le best practices dei Comuni aderenti alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica . Aprendo i lavori, Giancarlo Morandi, Chairman Comitato Promotore Presidente di COBAT, la grande piattaforma italiana […] L'articolo A Milano è di scena e_mob , il ...

Mojo Italia - il f e stival d e l mobil e journalism : A Roma dal 27 al 29 settembre la kermesse per condividere sapere giornalistico, know how e competenze per contribuire al rinnovamento del settore e, nello specifico, del videonewsmaking, e consentire a prodotti sempre migliori di essere presenti sulle nuove piattaforme

Tutto pronto per la terza edizione di e_mob : il Festival che dà la “scossa” a Milano - dal 26 al 28 settembre : Inizia giovedì 26 settembre la terza edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility che darà una “scossa” a Palazzo Lombardia fino a sabato 28 settembre. Una tre giorni di parole per rendere concreta la mobilità a emissioni zero e per scoprire come muoversi nel rispetto dell’ambiente. E con tanti appuntamenti da vivere in allegria per piccoli e grandi. La Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica Si inizia alle ore 10 di giovedì 26 ...