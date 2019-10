È morta a 74 anni la cantante d’opera Jessye Norman

Telefono in carica esplode mentre ascolta musica a letto : studentessa morta a 14 anni : Si era addormentata ascoltando la sua musica preferita al cellulare attaccato alla corrente. Tanto è bastato alla batteria del dispositivo per esplodere sul cuscino e ucciderla. Così Alua Asetkyzy Abzalbek, una ragazza di Bastobe (Kazakistan) è morta a 14 anni. L’adolescente ha perso la vita sul colpo, come riporta il Mirror. Un’altra vittima del Telefono in carica., I familiari l’hanno ritrovata nel letto la mattina dopo. ...

Roma - ragazza di 13 anni morta dopo un volo dal nono piano. La polizia : «Si è suicidata» : Dramma ieri sera a Roma in un palazzo in zona Valle Aurelia, periferia della Capitale: una ragazzina di 13 anni è morta dopo un volo dal nono piano del palazzo. Secondo la polizia, che ha...

Delia Vaccarello morta - la giornalista e scrittrice aveva 59 anni. Il segretario Arcigay : “Protagonista della nostra rivoluzione gentile” : “Oggi è un giorno tristissimo, in cui tutto il movimento lgbt e più in generale tutte le persone che hanno a cuore la battaglia per i diritti civili perdono una compagna importante e carissima. Perdiamo una protagonista della nostra rivoluzione gentile, un’amica generosa e caparbia, un pezzo della nostra favolosa storia”. Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, commenta così la scomparsa della giornalista e scrittrice ...

morta Delia Vaccarello - aveva 59 anni : raccontò il mondo Lgbt : Sorriso, caparbietà, precisione, con l'anima sicula dai mille colori, quelli dell'attivismo arcobaleno per cui Delia Vaccarello giornalista, scrittrice ed instancabile attivista, ha...

Auto contro un negozio - morta una ragazza di 26 anni : L'impatto è stato devastante e non c'è stato nulla da fare per Alina Busila. Il motore della macchina è "volato" all'interno...

Ferrara - Alice Manzi morta a 31 anni. In ospedale per accertamenti - poi l’infarto : In ospedale per accertamenti clinici è morta a 31 anni Alice Manzi, una ragazza di Ferrara, stroncata da un blocco cardiocircolatorio in seguito a complicazioni inaspettate durante il suo ricovero all’ospedale di Bolzano: non sono ancora chiare del tutto le cause della morte di Alice, sul cui cadavere servirà un’autopsia. Alice si era trasferita a Bolzano recentemente per raggiungere il suo fidanzato con cui stava insieme da sette anni: nel ...

Como - trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una donna di 48 anni. Confessa il compagno : Altro femminicidio, questa volta a Lomazzo, in provincia di Como. Una donna di 48 anni è stata ritrovata morta in un sacco a pelo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, a uccidere la donna di origini marocchine è stato il suo compagno, connazionale di 45 anni, già fermato dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. Il 45enne ha già Confessato. Agli agenti di polizia ha detto di aver ucciso la donna dopo un litigio. E stato ...

Brasile - due bambine colpite da proiettili vaganti nelle favelas : una è morta - aveva 8 anni : A quattro giorni dalla morte di Agatha Felix, la bimba di otto anni rimasta uccisa durante un'operazione di polizia in una favela di Rio de Janeiro, un'altra bambina, di 11 anni, è stata raggiunta da un proiettile vagante nella metropoli carioca. La giovanissima stava tornando da scuola a Catumbi, una baraccopoli del centro cittadino.Continua a leggere

morta Tikiri - l’elefantessa costretta a sfilare alle parate : “Libera dopo 70 anni da schiava” : Non ce l'ha fatta Tikiri, l'elefantessa costretta a esibirsi durante un festival religioso in Sri Lanka nonostante l'estrema magrezza. Le immagini del suo collasso durante la parata dello scorso agosto avevano fatto il giro del mondo. Ira degli animalisti: "L'inferno su questa terra creato dall'uomo per Tikiri è finito. Ora è finalmente libera".Continua a leggere

morta Marella Naj Oleari - aveva solo 49 anni. Lascia il marito e tre figli : Se n’è andata per sempre Marella Naj-Oleari: è Morta improvvisamente venerdì mattina a Milano, nonostante la giovane età (era nata nel 1969: Lascia il marito e tre figli) era uno dei più importanti avvocati italiani nel campo della proprietà intellettuale. Marella era laureata presso l’Università degli Studi di Milano cum laude, aveva fatto pratica in un grande studio milanese di diritto commerciale che seguiva molti marchi della moda ...

Francesca morta a vent’anni - ok all’espianto : i suoi organi salveranno delle vite : Non ce l’ha fatta Francesca Schirinzi, la ragazza di vent’anni vittima di un incidente stradale qualche giorno fa lungo la strada statale Telesina: per la giovane, che aveva la grande passione del canto (postava anche su YouTube i video delle sue bellissime performance) è stata dichiarata la morte cerebrale nella giornata di ieri dai medici del reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Rummo di Benevento. Francesca era ...

Mamma e figlia di 2 anni cadono dall'ottavo piano : morta la donna - la bimba è gravissima : Il dramma in pieno centro a Milano. Sul posto gli agenti della Questura, che stanno effettuando i rilievi del caso per...